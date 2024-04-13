大四生 普考、地特、研究所全壘打

還在東海大學行政管理暨政策學系就讀的黃柏均，目前大四在學中，就已奪下普考、地特四等一般行政雙榜，連公職考「暖場」的研究所考試也榜上有名，勝率堪稱百分百。至於黃柏均的致勝秘訣，就是按部就班，「養成每天讀書的習慣」。

高普考一般行政類科的考科，大多是學校必修課，因此學科準備不難。面對毫無範圍可言的行政學，黃柏均策略是記熟每個觀念的核心要點，遇到解不出來的題目，就回頭找課本出處。

至於政治學，他認為必須將現實中發生的時事與理論結合、互為對照，思考如何套運政治學學說剖析、解釋。行政學龐雜，可靠多練考古題，淬鍊出考點敏感度。

法科部分，黃柏均說，普考選擇題鑽營法條細節，國字、數字差一字就天差地遠，必須格外熟記、細心，多做考古題，就能歸納出常考重點。

大三開始補習，升大四的暑假就考取普考。黃柏均分享，自己讀書強度其實不高，只是養成每天讀書的習慣，把進度排好。普考考到手後，他先填預估缺，大四繼續衝刺地特、高考，研究所入學考則拿來試水溫。

地特台中區僅三個名額，看到錄取率只有百分之一點多，難免有心理壓力，黃柏均說，不要有太多預設，與其坐在書桌前焦慮、內耗，還不如放自己一天假、出去走走，跳脫情緒的小迴圈，再回來念書效率會更好。