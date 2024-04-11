113年司法官及律師考試第一試 8月3日舉行

因為薪資穩定、見紅休、買房貸款容易等優勢，每年都有許多人投入公職考試。但近日有網友在Dcard發文提問，想知道為何公職的福利不差、生活作息也正常，新人離職率還是那麼高？對此，有不少網友為其解惑，認為工作量爆表是主要原因之一，甚至有人指出，「看過同事加班到在辦公室睡著，隔天繼續上班」。

2024-04-10 08:46