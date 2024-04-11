快訊

你被登入了嗎？蘋果突向92國iPhone用戶發出「間諜軟體攻擊」警告

羽球亞錦賽／2個局點遭大堀彩瓦解 戴資穎第二輪落馬無緣8強

113年司法官及律師考試第一試 8月3日舉行

中央社／ 台北11日電

考試院會今天通過，民國113年司法官律師考試第一試將在8月3日舉行、第二試與113年國防法務官考試第一試在10月19日到20日同時舉行。司法官考試暫定需用名額160名、國防法務官考試18名。

考試院透過新聞稿指出，院會今天通過民國113年公務人員特種考試司法官考試與113年專門職業及技術人員高等考試律師考試、113年國防法務官考試計畫。

考試院說明，司法官與律師考試第一試定於113年8月3日在台北、台中、高雄等3考區舉行；司法官與律師考試第二試、國防法務官考試第一試定於113年10月19日至20日同時舉行，其中司法官與律師考試設台北、高雄2考區，國防法務官考試僅設台北考區。

考試院表示，司法官與律師考試第一試及第二試應試科目，除律師考試第二試選試科目外，都採同一試題。另司法官考試第三試口試預定於114年1月11日舉行，國防法務官考試第二試口試預定於114年1月18日舉行，都集中在台北考區應試。

考試院提到，有關這3項考試應考資格、應試科目、試題題型、成績計算、錄取方式與體格檢查等，分別依照各該考試規則、辦法等規定辦理，相關資訊將載明於應考須知及考選部網站，請應考人留意相關考試訊息，並盡早準備，以利應試。

司法官 律師 考試院

相關新聞

為何公職新人想離職？網曝3原因揭實情：加班睡辦公室 隔天照上

因為薪資穩定、見紅休、買房貸款容易等優勢，每年都有許多人投入公職考試。但近日有網友在Dcard發文提問，想知道為何公職的福利不差、生活作息也正常，新人離職率還是那麼高？對此，有不少網友為其解惑，認為工作量爆表是主要原因之一，甚至有人指出，「看過同事加班到在辦公室睡著，隔天繼續上班」。

大學提前畢業…甫出校園已捧鐵飯碗 她為地方特考裸辭拚上狀元

中興大學歷史系的粘嘉容，大三開始準備考公職，大四上提前畢業，當年度的初等考試一舉上榜，但還想再繼續考的她，擔心無法兼顧工...

大二打地基 畢業就捧鐵飯碗

中興大學歷史系畢業的粘嘉容，大三開始準備考公職，大四上提前畢業，當年度的初等考試一舉上榜，但還想再繼續考的她，擔心無法兼...

海軍退伍 苦讀轉職消防員

原是海軍志願役的王堂安，在軍中消防演練時，埋下對消防員的嚮往，退伍後開始補習，但自覺程度跟不上，別人看一遍就懂，他就努力...

高中畢業就簽下去！海軍退役抄書補習「日睡3小時」 一年後考上消防員

原本是海軍志願役的王堂安，在軍中消防演練時，埋下對消防員的職業嚮往，退伍後他開始補習，但自覺程度跟不上，別人看一遍就懂，...

身障特考 明年起普通科目只考1科

考試院會今天通過，公務人員特種考試身心障礙人員考試規則修正草案，從民國114年起，這項考試三等、四等考試的普通科目都僅列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。