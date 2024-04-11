113年司法官及律師考試第一試 8月3日舉行
考試院會今天通過，民國113年司法官及律師考試第一試將在8月3日舉行、第二試與113年國防法務官考試第一試在10月19日到20日同時舉行。司法官考試暫定需用名額160名、國防法務官考試18名。
考試院透過新聞稿指出，院會今天通過民國113年公務人員特種考試司法官考試與113年專門職業及技術人員高等考試律師考試、113年國防法務官考試計畫。
考試院說明，司法官與律師考試第一試定於113年8月3日在台北、台中、高雄等3考區舉行；司法官與律師考試第二試、國防法務官考試第一試定於113年10月19日至20日同時舉行，其中司法官與律師考試設台北、高雄2考區，國防法務官考試僅設台北考區。
考試院表示，司法官與律師考試第一試及第二試應試科目，除律師考試第二試選試科目外，都採同一試題。另司法官考試第三試口試預定於114年1月11日舉行，國防法務官考試第二試口試預定於114年1月18日舉行，都集中在台北考區應試。
考試院提到，有關這3項考試應考資格、應試科目、試題題型、成績計算、錄取方式與體格檢查等，分別依照各該考試規則、辦法等規定辦理，相關資訊將載明於應考須知及考選部網站，請應考人留意相關考試訊息，並盡早準備，以利應試。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言