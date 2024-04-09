為何公職新人想離職？網曝3原因揭實情：加班睡辦公室 隔天照上

因為薪資穩定、見紅休、買房貸款容易等優勢，每年都有許多人投入公職考試。但近日有網友在Dcard發文提問，想知道為何公職的福利不差、生活作息也正常，新人離職率還是那麼高？對此，有不少網友為其解惑，認為工作量爆表是主要原因之一，甚至有人指出，「看過同事加班到在辦公室睡著，隔天繼續上班」。

為何公職新人選擇出走？有網友認為原因出在薪資，「第1跟第150名考上的領一樣薪水，升官要按時間慢慢爬，菁英優秀的人當然不想待啊，而且全台薪資一樣，雙北物價高、租金高，應該要發物價加給」、「會離職不外乎錢給得不到位。給的薪水不足以蓋過被長官、民代、民眾三方夾殺的壓力」、「公務員辭職的我能跟你說，以公務員的工作量賺那薪水很少」、「薪水低啊，貸款成數高有啥用，頭期存完都40了」。

有網友則表示工作壓力也是一大問題，「工作量大無上限、瘋狂刁民多」、「生活作息正不正常很吃單位，聽過幾乎天天加班，月加班破20是常態」、「當你被分到屎缺，自己明顯應付不過來，求助主管或同事，也無法改善現狀，那只能離職了」，更有人親睹同事加班到睡在辦公室，「以前有陣子下班去進修，必要時再回去加班，常常看到另一個好人同事十點多才走，也看過同事加班到在辦公室睡著，隔天繼續上班的」。

但有人認為年輕人想要趁早轉換跑道、重考換單位很正常，「有更好的出路的當然就走了」、「覺得待在公職是屈就啊」、「因為太早進公職是蠻可惜的一件事」、「過試用期後，公職離職可以回任，不用再考一次，所以趁年輕多嘗試，老了還有後路」、「因為重考刷單位，國營也一樣」。