快訊

「天狗吞日」後3星座好運到！射手家庭是財庫、處女接正財、第一名要加薪了

通報人數暴增至82例！王品初瓦、嚮辣疑似食物中毒 初步檢驗出爐

東港船長終回家...吃豬腳麵線還原失聯過程：我沒做壞事啦！

為何公職新人想離職？網曝3原因揭實情：加班睡辦公室 隔天照上

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友好奇，為何公職的福利不差，新人離職率卻還是那麼高。示意圖。圖／Ingimage
一位網友好奇，為何公職的福利不差，新人離職率卻還是那麼高。示意圖。圖／Ingimage

因為薪資穩定、見紅休、買房貸款容易等優勢，每年都有許多人投入公職考試。但近日有網友在Dcard發文提問，想知道為何公職的福利不差、生活作息也正常，新人離職率還是那麼高？對此，有不少網友為其解惑，認為工作量爆表是主要原因之一，甚至有人指出，「看過同事加班到在辦公室睡著，隔天繼續上班」。

為何公職新人選擇出走？有網友認為原因出在薪資，「第1跟第150名考上的領一樣薪水，升官要按時間慢慢爬，菁英優秀的人當然不想待啊，而且全台薪資一樣，雙北物價高、租金高，應該要發物價加給」、「會離職不外乎錢給得不到位。給的薪水不足以蓋過被長官、民代、民眾三方夾殺的壓力」、「公務員辭職的我能跟你說，以公務員的工作量賺那薪水很少」、「薪水低啊，貸款成數高有啥用，頭期存完都40了」。

有網友則表示工作壓力也是一大問題，「工作量大無上限、瘋狂刁民多」、「生活作息正不正常很吃單位，聽過幾乎天天加班，月加班破20是常態」、「當你被分到屎缺，自己明顯應付不過來，求助主管或同事，也無法改善現狀，那只能離職了」，更有人親睹同事加班到睡在辦公室，「以前有陣子下班去進修，必要時再回去加班，常常看到另一個好人同事十點多才走，也看過同事加班到在辦公室睡著，隔天繼續上班的」。

但有人認為年輕人想要趁早轉換跑道、重考換單位很正常，「有更好的出路的當然就走了」、「覺得待在公職是屈就啊」、「因為太早進公職是蠻可惜的一件事」、「過試用期後，公職離職可以回任，不用再考一次，所以趁年輕多嘗試，老了還有後路」、「因為重考刷單位，國營也一樣」。

公務員 加班 新人 考公職 職場 薪資 離職

延伸閱讀

他為照顧雙親果斷離職…哥嫂爭千萬財產 強逼父親寫遺囑還公證

為何台灣男生愛去百元剪髮？網曝2原因揭真相：女生不只花百元

約好一起離職創業…卻遭同事無縫遞補原職位缺！ 兩個啟示：下定決心前別跟他人討論

畢業生問「薪水多少才能生存？」 網曝：想買房買車至少要60K

相關新聞

為何公職新人想離職？網曝3原因揭實情：加班睡辦公室 隔天照上

因為薪資穩定、見紅休、買房貸款容易等優勢，每年都有許多人投入公職考試。但近日有網友在Dcard發文提問，想知道為何公職的福利不差、生活作息也正常，新人離職率還是那麼高？對此，有不少網友為其解惑，認為工作量爆表是主要原因之一，甚至有人指出，「看過同事加班到在辦公室睡著，隔天繼續上班」。

大學提前畢業…甫出校園已捧鐵飯碗 她為地方特考裸辭拚上狀元

中興大學歷史系的粘嘉容，大三開始準備考公職，大四上提前畢業，當年度的初等考試一舉上榜，但還想再繼續考的她，擔心無法兼顧工...

大二打地基 畢業就捧鐵飯碗

中興大學歷史系畢業的粘嘉容，大三開始準備考公職，大四上提前畢業，當年度的初等考試一舉上榜，但還想再繼續考的她，擔心無法兼...

海軍退伍 苦讀轉職消防員

原是海軍志願役的王堂安，在軍中消防演練時，埋下對消防員的嚮往，退伍後開始補習，但自覺程度跟不上，別人看一遍就懂，他就努力...

高中畢業就簽下去！海軍退役抄書補習「日睡3小時」 一年後考上消防員

原本是海軍志願役的王堂安，在軍中消防演練時，埋下對消防員的職業嚮往，退伍後他開始補習，但自覺程度跟不上，別人看一遍就懂，...

身障特考 明年起普通科目只考1科

考試院會今天通過，公務人員特種考試身心障礙人員考試規則修正草案，從民國114年起，這項考試三等、四等考試的普通科目都僅列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。