大二打地基 畢業就捧鐵飯碗

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中興大學歷史系畢業的粘嘉容，大三開始準備考公職，大四上提前畢業，當年度的初等考試一舉上榜，但還想再繼續考的她，擔心無法兼顧工作、考試，工作一陣子後索性裸辭，最後順利考取地方特考彰投區一般行政類科狀元。她分享，上榜其實不需多大技巧，就是勤練題目、訂正錯誤，確保每一個概念都已經搞懂。

目標明確的粘嘉容，大二先去修法律系的課，建立基礎知識，大三開始投入考試，每晚窩在學校自習室苦讀。她說，因個性容易焦慮，「不早點開始，畢業時壓力會更大。」

奠定了法科基礎，粘嘉容讀起行政法、法緒相對得心應手，但對於繁複的政治學卻很苦惱。她說，要應付政治學的申論題，必須讀熟課本、靈活運用各種概念，也因為牽涉觀念多，寫題目時總難下筆，只能靠大量練習考古題，再觀摩解題書、補習班老師解題，直到考前兩個月才漸入佳境。

十年考古題全都做，一份題目至少寫三遍以上，針對錯的題目加強檢討、訂正。

粘嘉容強調，練習題目非常重要，尤其錯的題目絕不輕放，「其實沒有很大技巧，就是一直都在寫題目」，再把做錯的題目整理成筆記，確保每一題、每一個選項概念都正確深植腦海。

粘嘉容大四提前畢業，考上初等考後，一月就報到上班，當年七月再考高普考，但因為上班分散讀書時間、注意力，差了一點點上榜，她乾脆狠下心離職，專心面對年底的地方特考考試。她認為，既然決定要考公職，就要花時間準備，不必太計較得失，但求盡力就好。