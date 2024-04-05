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大學提前畢業…甫出校園已捧鐵飯碗 她為地方特考裸辭拚上狀元

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
粘嘉容大三就開始準備考公職，大四上提前畢業，先考取初等考，上班一陣子再裸辭準備地特，最後順利考取彰投區一般行政狀元。圖／粘嘉容提供
粘嘉容大三就開始準備考公職，大四上提前畢業，先考取初等考，上班一陣子再裸辭準備地特，最後順利考取彰投區一般行政狀元。圖／粘嘉容提供

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中興大學歷史系的粘嘉容，大三開始準備考公職，大四上提前畢業，當年度的初等考試一舉上榜，但還想再繼續考的她，擔心無法兼顧工作、考試，工作一陣子後索性裸辭，最後順利考取地方特考彰投區一般行政類科狀元。她分享，上榜其實不需多大技巧，就是勤練題目、訂正錯誤，確保每一個概念都已經搞懂。

目標明確的粘嘉容，大二先跑去修法律系的課，確認自己能掌握法科，也建立基礎知識。她大三便開始投入考試，相較於其他花樣年華的大學生，仍安排多姿多彩的課後活動，她則是每晚窩在學校自習室苦讀，她說，因個性容易焦慮，「不早點開始，畢業時壓力會更大。」

前面奠定了法科基礎，粘嘉容讀起行政法、法緒相對得心應手，但對於繁複的政治學卻很苦惱。她說，要應付政治學的申論題，必須讀熟課本、靈活運用各種概念，也因為牽涉觀念多，寫題目時總難下筆，她只能靠大量練習考古題，再觀摩解題書、補習班老師解題，直到考前兩個月才漸入佳境，此前歷經一段漫長的打底期，背概念、擬答題架構跟內容。

10年考古題全都做，一份題目至少寫3遍以上，針對錯的題目加強檢討、訂正。她強調練習題目非常重要，尤其錯的題目絕不輕放，「其實沒有很大技巧，就是一直都在寫題目」，再把做錯的題目整理成筆記，確保每一題、每一個選項概念都正確地深植腦海。

粘嘉容大四提前畢業，考上初等考後，一月就報到上班，當年七月再考高普考，但因為上班分散了讀書時間、注意力，差了一點點上榜，無法同時兼顧工作、考試，身心狀態也越來越糟，後來她乾脆狠下心離職，專心面對年底的地方特考考試。

她認為，既然決定要考公職，就要花時間準備，但不必太計較得失，但求盡力就好。

報考資訊、小檔案。
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中興大學 考公職 裸辭 高普考

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