海軍退伍 苦讀轉職消防員

原是海軍志願役的王堂安，在軍中消防演練時，埋下對消防員的嚮往，退伍後開始補習，但自覺程度跟不上，別人看一遍就懂，他就努力看三遍，每天五點半起床抄書，將消防法規背得滾瓜爛熟，一年後順利考取消防員。

對消防工作產生興趣，起於軍中的消防演練，「穿裝備、噴水很好玩」，玩出興趣的王堂安，乾脆轉職到消防隊當個職業「玩家」。退伍後開始補習，但一開始完全聽不懂、看不懂，必須花比別人還多的時間，「別人看一遍，我要看三遍」，用最笨拙、卻也最踏實的方法，每天早起抄課本，一字一句地抄寫，一條條法規慢慢背。

普通化學跟物理，對王堂安來說完全陌生，他告訴自己，掌握基礎題就好，太艱澀的題目就放掉。此外，讀火災學須用想像力，會到YouTube找相關影片，幫助理解與記憶。

王堂安一天只睡三小時，生活規律，早起抄書，接著到補習班自修、上課，腦袋清醒時會開始練習考古題，花心力檢討、訂正。

「自律很重要，也要找對朋友問問題。」原本讀書亂無章法的王堂安，由同學手把手傳授如何排定讀書計畫。他也建議，軍職退伍後有五萬元的就業、就學補助，有資源就用。