聽新聞
test
0:00 / 0:00

海軍退伍 苦讀轉職消防員

聯合報／ 記者葉冠妤
原本是海軍志願役的王堂安，將消防員當成人生目標，退伍後一年順利考上。圖／王堂安提供
原本是海軍志願役的王堂安，將消防員當成人生目標，退伍後一年順利考上。圖／王堂安提供

原是海軍志願役的王堂安，在軍中消防演練時，埋下對消防員的嚮往，退伍後開始補習，但自覺程度跟不上，別人看一遍就懂，他就努力看三遍，每天五點半起床抄書，將消防法規背得滾瓜爛熟，一年後順利考取消防員。

對消防工作產生興趣，起於軍中的消防演練，「穿裝備、噴水很好玩」，玩出興趣的王堂安，乾脆轉職到消防隊當個職業「玩家」。退伍後開始補習，但一開始完全聽不懂、看不懂，必須花比別人還多的時間，「別人看一遍，我要看三遍」，用最笨拙、卻也最踏實的方法，每天早起抄課本，一字一句地抄寫，一條條法規慢慢背。

普通化學跟物理，對王堂安來說完全陌生，他告訴自己，掌握基礎題就好，太艱澀的題目就放掉。此外，讀火災學須用想像力，會到YouTube找相關影片，幫助理解與記憶。

王堂安一天只睡三小時，生活規律，早起抄書，接著到補習班自修、上課，腦袋清醒時會開始練習考古題，花心力檢討、訂正。

「自律很重要，也要找對朋友問問題。」原本讀書亂無章法的王堂安，由同學手把手傳授如何排定讀書計畫。他也建議，軍職退伍後有五萬元的就業、就學補助，有資源就用。

消防員 補習

延伸閱讀

高中畢業就簽下去！海軍退役抄書補習「日睡3小時」 一年後考上消防員

路透：台灣海軍司令唐華下周起訪美 可望與美海軍軍令部部長會面

獨／手機響不停 海軍131艦隊一兵寢室無呼吸送醫不治

影／海軍「王牌部隊」台東海濱精實測評 民讚：永遠忠誠

相關新聞

高中畢業就簽下去！海軍退役抄書補習「日睡3小時」 一年後考上消防員

原本是海軍志願役的王堂安，在軍中消防演練時，埋下對消防員的職業嚮往，退伍後他開始補習，但自覺程度跟不上，別人看一遍就懂，...

海軍退伍 苦讀轉職消防員

原是海軍志願役的王堂安，在軍中消防演練時，埋下對消防員的嚮往，退伍後開始補習，但自覺程度跟不上，別人看一遍就懂，他就努力...

身障特考 明年起普通科目只考1科

考試院會今天通過，公務人員特種考試身心障礙人員考試規則修正草案，從民國114年起，這項考試三等、四等考試的普通科目都僅列...

113年身障特考增列52需用名額 總計145名

考試院會今天通過，民國113年公務人員特種考試身心障礙人員考試增列需用名額52名，連同原公告需用名額後總計145名，為身...

找伴揪出盲點 碩三考上律師

就讀世新大學法律系的頭兩年，王至玄一心轉學，都在準備轉學考，雖未順利轉出，但他轉念一想「不管在哪個學校，終究都要面對律師...

不當科技新貴？他電機碩士休學拚高考 過來人揭優勢：照領百萬年薪

科技業正夯，高薪職缺人人搶進，學生也爭相攻讀資通訊相關科系。不過，Dcard就有一名新進公務員分享...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。