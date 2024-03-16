退休公務員 64歲挑戰當律師

六十四歲的陳穎蓁，是退休公務員，也是現役實習律師。每個人的退休生活想像不盡相同，有人逍遙遊山玩水，也有人不斷闖關、打怪，解成就。十三年前就退休的她，先後陸續取得餐飲、不動產經紀人、地政士證照，還去讀法律系在職專班、法研所，接著考取書記官，去年更考上律師。她說，追尋的是自我實現，突破一般人的限制。

陳穎蓁說，剛退休時對烹飪有興趣，考了兩張餐飲證照，後來陸續取得不動產經紀人、地政士證照，有次親戚遇到法律問題，意外開啟了對法律的興趣。儘管難免遇到旁人問起「年紀大了，幹嘛還要一直讀書、考試？」但她認為，自己的人生要怎麼走，無須跟旁人交代，沒有經濟壓力的她，更可以做自己喜歡的事。

在學期間，陳穎蓁就開始準備律師考試，相較於過去準備國考都是短期衝刺，律師考試屬性不同，再加上年歲增長，她只能仰仗決心跟信心，沉著練火候，前後熬了五年。

為了從苦悶的全職考生身分解脫，有地政士證照的她，去年開業接案，變成在忙碌之中準備律師考試，但萬萬沒料想到，愈忙碌、讀書就愈有效率，去年意外榜上有名，讓她驚嘆人生的際遇永遠說不準。

陳穎蓁想對高齡考生喊話，注重養生，運動可增強記憶力，保持平常心。她也建議，心態保持年輕，電腦技能也要跟上時代，除了基本文書處理要會，打字速度也要練快。