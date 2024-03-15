目標是突破人生限制！64歲退休公務員考上律師 還取得3職業證照

64歲的陳穎蓁，是退休公務員，也是現役實習律師。每個人的退休生活想像不盡相同，逍遙遊山玩水是一種，像陳穎蓁不斷闖關、打怪，解成就也是一種。自13年前退休，陸續取得餐飲、不動產經紀人、地政士證照，因緣際會接觸法律，再跑去讀法律系在職專班、法研所，接著考取書記官，去年更考上律師。她說，自己追尋的是自我實現，突破一般人的限制。

退休前，陳穎蓁在區公所任職，一路從課員、課長當到主任。她說，剛退休時對烹飪有興趣，考了兩張餐飲證照，後來陸續取得不動產經紀人、地政士證照，有次親戚遇到法律問題，意外開啟了她對法律的興趣，先修了法律學分班，越讀越熱烈，再進階念了高雄大學財經法律系在職專班，更讀到政治法律所碩士班。

一路走來難免遇到旁人問起「年紀大了，幹嘛還要一直讀書、考試？為什麼不遊山玩水就好？」但陳穎蓁說，自己的人生要怎麼走，無須跟旁人交代，沒有經濟壓力的她，更可以做自己喜歡的事。

在學期間，陳穎蓁就開始準備律師考試，相較於過去準備國考都是短期衝刺，三個月、半年就見效，律師考試屬性不同，再加上年歲增長，她只能仰仗決心跟信心，沉著練火侯，前後熬了總共五年。她說，年輕人考試是為了生計、前途，但她追求的是自我實現，「希望自己人生能突破一般人的限制」。

不過，連續幾年都沒上榜，也讓陳穎蓁試著調整步調。為了從苦悶的全職考生身份解脫，有地政士證照的她，去年開業接案，變成在忙碌之中準備律師考試，但萬萬沒料想到，越有事分心，讀書就越有效率，去年考完原本心涼，沒想到意外榜上有名，讓她驚嘆人生的際遇永遠說不準。

陳穎蓁說，網路上已經有很多上榜心得文，她特別想對高齡考生喊話，要著重養生，運動則可增強記憶力，再來要保持平常心，患得患失會影響學習成效，像她初期志在必得，因此過度焦慮，後期轉換心態，沒有一直坐在書桌前，反而發揮得更好。她也建議，除了心態保持年輕，電腦技能也要跟上時代，除了基本文書處理要會，打字速度也要練快。