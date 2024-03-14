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高普考減考科 2天2萬人報名

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北報導

高普考今年起減少考科，考試院秘書長劉建忻昨在立法院司法及法制委員會答詢時表示，今年度是高普考試第一屆實施大規模減少考科，會再觀察今年效果。考試院代公關科長藍慶煌受訪時則說，前天開放報名後，已有兩萬多人報名。

立法院司法及法制委員會昨邀請劉建忻、銓敘部長周志宏、考選部長許舒翔、公務人員保障暨培訓委員會主委郝培芝等人列席，報告業務概況。

公務人員報考人數「暴跌」，二○一二年約有近八十萬人，但二○二二年只剩卅多萬人，多位朝野立委關切公務人員報考人數下降、離職率升高等議題。國民黨立委翁曉玲質疑，政府盼招聘優秀公務員，卻不給足夠誘因，所以找不到好人才，應設法縮短公職待遇和民間企業待遇間的落差。

司法 立法院 高普考

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