自學10個月印尼文 她考上移民官

飯店業待了近十年，吳俋君被朋友一句「別在最能吃苦的年紀選擇安逸」觸動，離職報考移民特考，更在零基礎之下，自學十個月就把印尼語學起來，順利考上移民官。她分享「選對方法，永遠比努力重要」，找到適合自己的讀書技巧，就能事半功倍。

歷經疫情衝擊，吳俋君見證飯店業裁員、倒閉潮，再加上飯店業長期低薪，加速她轉換跑道。

吳俋君說，找到對的讀書方法，比傻傻埋首苦讀來得重要，自己先花一個多月時間「偵查」，找到適合自己的讀書技巧，善用「艾賓豪斯的遺忘曲線」，一本書快速、反覆看三到五次，以次數累積記憶，同時運用「顏色記憶法」，以不同色筆做筆記。

對她來說，國境執法範圍深廣，可跟國土安全與移民政策搭配著準備，靠多看時事、期刊、警大研究所考古題觸類旁通。吳俋君說，因為警大教授多是出題者，她買了許多警大教授撰寫的專書研讀，不少歷屆試題都是從書本裡出題。

行政法沒有訣竅，熟背法條是基本功，她推薦「法律人ＡＰＰ」，空閒時刻反覆播放，入出國及移民法規也是「背多分」。

至於印尼文，吳俋君指出，所有的語言學習，都是從發音開始學起，先會講，才識字。她日花三小時念印尼文，每天至少背五十個單字，累積一定單字量再進階寫句子。幸運的是，剛好外婆家裡有一名印尼籍看護工，吳俋君常請這名「小老師」出馬教學，後期才請專業印尼文家教老師協助修改作文。

有人轉職扛著巨大的心理壓力，吳俋君反而一派輕鬆。她說，只是想改變生活狀態，不認為考不上就會完蛋，每天把讀書當作日常，念完就看看動漫、聽聽音樂，適時給自己一點獎勵。讀書是為了考取公職，真正的試煉是考上才開始，用對方法，就可以少走一點彎路。