考試院推電子證書有成 同時請領紙本證書從75%降至27%

考試院推廣電子證書，考試院長黃榮村今天表示，第13屆考試院推動院務的數位轉型中，國家考試及格證書數位化是重要項目之一，截至今年2月中旬，同時請領紙本證書比率從電子證書實施那年的75％大幅降低至27%。

考試院秘書長劉建忻表示，電子證書實施初期，申請紙本證書比率仍高，當年度同時申請紙本比率75%；爾後考試院加強宣導，並調整作業模式，讓考試及格人員更清楚使用電子證書或其列印本，即可辦理職業證書或公務人員銓審。

劉建忻指出，經初步檢視，113年截至2月中旬，請領紙本證書比率已經大幅降低至27%，顯見改善措施有顯著成效。對於沒有自然人憑證、電腦或讀卡機等設備者，考試院已介接數位發展部MyData平臺，提供以手機門號加上健保卡卡號的免插卡身分驗證方式下載電子證書。

此外，也從請證與用人端強化政策宣導，行文各請證、人事及職業主管機關，電子證書與紙本證書具有同等效用，查驗相符者均可供採認。劉建忻進一步說明，當事人若仍有請領紙本證書需求，仍可至考試院網站申請及繳費，流程十分簡便。

劉建忻表示，證書數位化可以創造「使用者存取便利、驗證者即時查驗、管理者優化管理」的三贏局面，考試院將持續加強推廣與宣導使用電子證書，以逐步改變各類考試及格人員使用紙本證書的習慣與偏好，充分發揮證書數位化政策效益。