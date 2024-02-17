堅持到最後 第3年考上律師

銘傳大學財經法律系畢業的陳祉汝，連考三年律師，「很多人都已經有了上榜能力，就只差心態。」堅持到最後一刻，才有機會輪到自己榜上有名。

考法研所失利，陳祉汝把目標轉向律師考試，跟大學不一樣的是，國考常有突襲題，考驗臨場反應。為了熟悉法條，她每天背廿到四十條法條，再花兩小時整理最不熟的公司法、證券交易法等商法，搭配大量的歷屆試題練習。

陳祉汝說，一試選擇題目多又長，遇到需要思考的題目會更加緊張，容易看錯，因此盡量以對法條的熟悉度、寫題速度的穩定度，來制衡自己的粗心。

二試申論題型，陳祉汝則認為，寫作訓練很重要。她自認法學程度不到頂尖，但很會寫考卷，答題層次分明有序。她在備考過程會跟夥伴互相抽考、檢討彼此寫的答案，也會交給補習班老師批改，「只有當你把會的講給別人聽，才是真的會了」。

連考三年才上榜，但陳祉汝說，考取律師是明確目標，從沒打算放棄過。她指出，筆記做得勤快，摘要書本內容的精要，也是考試需要的能力之一，心態也是勝出關鍵。

她回想，去年考前，突然生病，身心狀態都極不穩定，但她告訴自己就算不舒服還是會考上，只是名次前後的差別，考試當天邊冒冷汗邊寫考卷，全靠意志力支撐，但換來了最後的勝利，「很多人沒堅持下去，非常可惜」。