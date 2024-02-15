113年第二次醫師中醫師高考 全台五考區6月22日起同步舉行

考試院今天院會通過，113年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試第二階段考試，定於113年6月22日到23日，分別在台北、台中、台南、高雄、花蓮5考區同步舉行。

考試院指出，醫師、中醫師第二階段考試採網路報名和電腦化測驗，有關各類科應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式等，均依據「專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試規則」規定辦理。

考試院提醒，相關規定及應考人權利義務事項，將自3月起載明於應考須知及考選部全球資訊網，請應考人留意相關考試訊息，並儘早準備，以利應試。

考試院今天上午舉行院部會新春團拜，考試院長黃榮村感謝同仁齊心協助，過去3年多共完成30項立法及修法，並在去年完成高普考專業科目減科、增加部分類科口試、地特五等併入初等考試、籌辦離島特考等，期勉新的一年勇敢前行，持續推動國家人才培育。

黃榮村表示，考試院「考銓資料研究中心」強化對考銓資料庫的加值運用，透過大數據分析及循證式研究，對於政策研訂方向發揮相當顯著的助益，未來仍應持續推動數位轉型，擴大與學界合作運用公務人力資料庫來進行循證研究，並擴大用人機關參與選才，為推動國家人才培育盡一份心力。

黃榮村指出，創新與轉型不會停歇，仍會持續觀察社會趨勢變化，與各界充分溝通交流，並參酌國外相關作法，制定更符合國家需求、國際接軌的人力政策。