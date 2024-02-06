公務員不再搶破頭？他揭報考人數「十年腰斬」 網揭暗黑真相

公務員以往被視為鐵飯碗，就算錄取名額少，還是不少人擠破頭想進去。對此，一名網友分享，去年高考、普考的報考人數，相較10年前，竟少了一半以上！好奇鐵飯碗為何會開始走下坡？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「國考公務員什麼時候從鐵飯碗變成廢到笑？」為題，指出六、七年前國考板一直都是熱門看板，但現在高考、普考報考人數，對比10年前都少了一半，初考更慘，人數少了近8成，根本沒人要去考，認為50嵐搖飲料薪水都贏國考之後，鐵飯碗未來應該會更慘。

貼文一出後，不少網友直言，現在一般公司行號的薪資，可能都比公務員優渥，紛紛指出「因為鐵飯碗那時候外面只有22K」、「以前公務員穩穩拿薪水可以買房買車，現在有點難了，貸40年都退休了」、「公務員薪水太低了，優點只剩穩定，穩定低薪做功德，悲哀」、「現在公務員就貧戶啊，隨便公司屌打」、「退休俸改了之後吧」、「年金改革後誰想考？」、「改沒月退後沒考上的不知道還堅持什麼」。

不過，也有部分網友認為，公務員的工作至少很穩定，紛紛指出「高考行政類勉強還行」、「文組和沒什麼特殊技能的是還有吸引力啦」、「文組科系還是算競爭吧，畢竟不考公務員是要喝西北風嗎」、「行政文組的錄取率還是很低」、「有些有年齡限制，名額很少，很多人搶」。