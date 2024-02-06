快訊

手機耗電量嚴寒地區真的比較快！比室溫「提早沒電時間」數據曝

醫院評鑑結果揭曉 醫學中心打破上限北慈、雙和都入榜

在街頭遭陌生男痛毆 陳沂首發聲「我不好，很害怕」

公務員不再搶破頭？他揭報考人數「十年腰斬」 網揭暗黑真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，去年高考、普考的報考人數，相較10年前，竟少了一半以上！好奇鐵飯碗為何會開始走下坡？示意圖，記者蘇健忠／攝影
一名網友分享，去年高考、普考的報考人數，相較10年前，竟少了一半以上！好奇鐵飯碗為何會開始走下坡？示意圖，記者蘇健忠／攝影

公務員以往被視為鐵飯碗，就算錄取名額少，還是不少人擠破頭想進去。對此，一名網友分享，去年高考、普考的報考人數，相較10年前，竟少了一半以上！好奇鐵飯碗為何會開始走下坡？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「國考公務員什麼時候從鐵飯碗變成廢到笑？」為題，指出六、七年前國考板一直都是熱門看板，但現在高考、普考報考人數，對比10年前都少了一半，初考更慘，人數少了近8成，根本沒人要去考，認為50嵐搖飲料薪水都贏國考之後，鐵飯碗未來應該會更慘。

貼文一出後，不少網友直言，現在一般公司行號的薪資，可能都比公務員優渥，紛紛指出「因為鐵飯碗那時候外面只有22K」、「以前公務員穩穩拿薪水可以買房買車，現在有點難了，貸40年都退休了」、「公務員薪水太低了，優點只剩穩定，穩定低薪做功德，悲哀」、「現在公務員就貧戶啊，隨便公司屌打」、「退休俸改了之後吧」、「年金改革後誰想考？」、「改沒月退後沒考上的不知道還堅持什麼」。

不過，也有部分網友認為，公務員的工作至少很穩定，紛紛指出「高考行政類勉強還行」、「文組和沒什麼特殊技能的是還有吸引力啦」、「文組科系還是算競爭吧，畢竟不考公務員是要喝西北風嗎」、「行政文組的錄取率還是很低」、「有些有年齡限制，名額很少，很多人搶」。

公務員 年金改革 文組 薪資 高考

延伸閱讀

年薪80萬「房貸月繳4萬」會太硬？ 掀網論戰：貸下去生不如死

夜市最盤小吃！這項商品最有共鳴 過來人曝心聲：只在吃調味醬料

保鮮盒蓋子超會發霉？專家推「1神招」：秒乾淨又能除臭

不是日本人！來台逛商場的旅客「這國」人最多 網驚曝：超有感

相關新聞

公務員不再搶破頭？他揭報考人數「十年腰斬」 網揭暗黑真相

公務員以往被視為鐵飯碗，就算錄取名額少，還是不少人擠破頭想進去。對此，一名網友分享，去年高考、普考的報考人數，相較10年前，竟少了一半以上！好奇鐵飯碗為何會開始走下坡？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

海外醫學系畢業生取得國考資格 衛福部公布選配新草案

國內醫學系門檻高，部分學子到海外攻讀醫學系，返台考試再取得醫師資格。衛福部最近預告「國外醫學學歷參加醫師考試及臨床實作適...

犯罪劇迷 2年考取監所管理員

曾蔓蓉前年奪下司法特考監所管理員筆試榜首，卻在準備二試體測時，不慎傷了腳踝，成功近在眼前，卻敗在最後一哩路。所幸，備考過...

邊聽劇、邊讀書 勞逸結合讓她考取監所管理員

曾蔓蓉前年一舉奪下司法特考監所管理員筆試榜首，卻在準備二試體測不慎傷了腳踝，成功近在眼前，卻敗在最後一哩路。所幸，備考過...

金大電腦試場 將可辦國考

國家考試只有少數項目在金門設考場，對金門民眾十分不便，考試院日前評選金門大學電腦試場為國家考試電腦試場準合格試區，預計3...

不想這樣過一輩子！上班族掙扎1年勇敢辭職 拚海巡特考「順利上岸」

曾懷抱警察夢，但一般警察特考連兩次失利，林巧涵認命成了上班族。經過6年多，生活穩定、工作待遇不差，32歲的她仍不免揣想「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。