邊聽劇、邊讀書 勞逸結合讓她考取監所管理員

曾蔓蓉前年一舉奪下司法特考監所管理員筆試榜首，卻在準備二試體測不慎傷了腳踝，成功近在眼前，卻敗在最後一哩路。所幸，備考過程一直坦然的她自認「盡最大努力了，不會對不起自己」，去年重頭來過，專攻深廣度。備考兩年，念書對曾蔓蓉是一件愉悅、滿足的事，她會邊聽劇、邊讀書，勞逸結合才能讀得更用心。

從小在公務員家庭耳濡目染，曾蔓蓉從文藻西語系畢業後，因為家人生病，她擔任了2年的照顧者，才開始著手準備監所管理員考試。外文背景，從未接觸過法科，她坦言起初難上手，結合眾多法律的法學緒論，不好抓到竅門，只能藉由大量練習題目，以量取勝。

雖對法科有距離，曾蔓蓉倒是一頭栽進了犯罪學、監獄學的世界，彷彿被打開了另一道視野。她原本就愛看犯罪類型的連續劇，犯罪學的理論論述，讓她更能立體地解讀犯罪案，一個人的起心動念，從來都不是單一原因構成；而監獄學則讓她學會如何站在受刑人的角度思考，關押不只為了懲罰，也給犯錯之人一個自新機會，將來復歸社會能過得好。

她一天只專注讀1科，要求自己手寫，透過做筆記，統整章節內容。跟大多數考生不同的是，曾蔓蓉讀出真興趣，念書令她滿心歡喜，每天都輕鬆、愉悅地翻開書本，念到疲乏就休息。

「讀書就是要開心！」她也在備考過程將興致極大化，熱愛追劇的她，會打開甄嬛傳、火影忍者、柯南等戲劇、動畫，一邊聽劇、一邊讀書。她笑說，看過幾十回甄嬛傳，劇情早就熟爛，不用百分百專心聽，邊聽邊讀，就當作是一心二用的另類訓練，上考場時比較不容易被外界聲響打亂思緒。

過程如此享受，讓曾蔓蓉前年一舉登上筆試榜首，卻不慎在練跑時傷了腳踝，她打類固醇補救，什麼治療方法都試了，最後仍差十秒沒通過體測，但他自認已經盡最大努力，也甘願接受結果，「如果是不夠努力，才會氣自己。」