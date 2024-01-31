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金大電腦試場 將可辦國考

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門報導

國家考試只有少數項目在金門設考場，對金門民眾十分不便，考試院日前評選金門大學電腦試場為國家考試電腦試場準合格試區，預計3月完成認證，未來電腦化測驗考生，不用赴台受奔波勞頓之苦。

台灣每年有近20項的國家考試，只有3項考試在金門設置考場，報考的金門民眾得舟車勞頓。立委陳玉珍表示，她從前年便在立法院一再質詢考試院考選部，要求能逐年改善，讓金門人可以就近在地應考，享有考試平等權。

考選部表示，由於部分國家考試已採用電腦化試卷，未來會優先將採用電腦化試卷的國家考試可直接在金門舉辦。經陳玉珍協調教育部及金門大學，爭取在金門大學設立電腦化測驗之國家考場。

去年3月教育部發函金門大學補助800萬元，改善資訊教育場域的建置，去年11月完工，除可供教學使用外，可提供周邊社區居民教育訓練使用及金門地區相關證照考試需求。考選部已評選為國家考試準合格試區，未來會陸續將電腦化測驗之國家考試直接在金門舉辦。

金門 試卷 陳玉珍

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