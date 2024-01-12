2次抉擇都走險路！她高醫轉彎改考人事行政 準備半年奪高普雙榜

高醫呼吸治療系畢業的林思璇，不像大多數同儕當上呼吸治療師，而是轉了個大彎，成了公務員。原本報考一般行政的她，連兩次落榜，前年底再轉了另一個彎，改考人事行政，準備半年就高普考雙榜。或許外人來看，林思璇兩次抉擇都像走險路，但她仍堅持走她心中對的路，「自己對自己的支持，才是最大的動力來源。」

林思璇並非對呼吸治療師的工作內容不感興趣，而是在大四實習期間見證台灣醫療體系的惡劣，因而萌生退意。剛好家人都是公務員，也支持她報考高普考，考量衛生行政名額太少，她把目標轉放到一般行政，畢業後開始全職備考。

第一年她自學，考試結果離上榜分數差了一大截，第二年她多了補習班助力，還是差6分錄取。這時家人勸阻她報考其他類科，於是她在前年底十二月再轉到部分考科重疊的人事行政，沒想到一轉場，讀書磁場順暢許多。

她分享，時間有限下，這次考試改變作法，她直接從各科歷屆試題著手，歸納出題規律、分析考點，再細分主題，按主題循環複習。相較於先前只是猛寫考古題，這次透過系統性整理了近十年考題，讓她更能掌握答題重點，效果很顯著。

除此之外，過去林思璇從不提問，盲點不自知，這次只要遇到不會的地方，就跑去問老師，一問之下才驚覺盲點不少，也更能看出考題暗藏的核心問題，減少答非所問的情況。過去選擇題答錯率高，這次她也認真加強練習選擇題，針對答錯的題目，去找出答案出處做記號，錯一次就畫一次，提醒自己常錯的地方在哪。

112年還有考的民刑法總則，林思璇說，這科原本是她的最大敗筆，前次只考了30幾分，這次一舉進步到60幾分，多虧有把民刑總就起來才有機會上榜，她自認沒有特別突出的科目，只能靠補救弱科，讓各科水準保持平均。

「堅持自己的選擇！」林思璇設定25歲上榜目標，過程中她盡量不給自己過多壓力，休閒娛樂、運動照舊，她認為放寬心也是必要修煉，上考場才能正常發揮實力，最重要的是堅持自己的選擇，自己對自己的支持，才是最大的動力。