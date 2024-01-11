慘見法官崩潰辭職！他鐵飯碗捧出心得 教1招辨別屎缺：好處不在台面上

近年不少公務員哀怨考進公職才發現不如想像美好，在社群媒體上也時常有鐵飯碗好不好捧的討論。針對日前一名網友詢問，在公家機關上班好處的貼文，一名公務員便分享了多年打滾公務圈的觀察，教眾人一招分辨好單位跟屎缺的方式。

一名網友在Dcard發文，詢問「除了穩定，在公家機關上班還有什麼好處？」貼文一出，立刻引起有關公務員的正反兩面評價。

有一派公務員認為，「沒有幻想，就跟民營一樣有好有壞，不用特別貶低公職」、「好處自然不會放在台面上講」、「如果有在投資理財，房貸、信貸等金融工具都是最好談條件的一個族群」、「等到40、50歲老闆明示暗示請你離職，才能體會到一個穩定而且還算體面工作的可貴」、「好處很多，不然你當那些來考的人是傻瓜嗎？」、「有公權力墊背」。

另一派過來人則認為，並非每個考生都能幸運進入好單位，「為何一堆人幻想，我朋友法官做到受不了都辭職了」、「你的業務只要被民眾投訴就會被長官罵爆」、「遇到民眾不能生氣，民眾是神、公務員是僕人」、「穩定被虐、穩定過勞、穩定生病」。

對此，有名在職公務員分享他多年捧鐵飯碗的觀察，教眾人一招辨別好職務，他指出，公職還是有好單位跟屎缺，好缺都是老年人居多，多數都在等退休不想走，而爛缺平均年齡低，基本上單位流動率高，年輕人就比較多，「一般好缺不會上來講，爛缺都想抱怨，人之常情」。