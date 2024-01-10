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技專校院第一！高普考技術類科錄取人數 北科大4類技師及格率高於全國

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
北科大今天表示，高普考技術類科錄取人數為技專校院第一。圖／聯合報系資料照片
北科大今天表示，高普考技術類科錄取人數為技專校院第一。圖／聯合報系資料照片

考試院長黃榮村今天率領考試委員等17人參訪國立台北科技大學，黃榮村表示，根據考試院統計，112年畢業三年內報考公務人員高普考試技術類科錄取人數，北科大考取土木工程技師、冷凍空調工程技師、不動產經紀人、記帳士比率高於全國及格率，呼籲優秀人才投入公部門行列。

北科大校長王錫福表示，北科大重視學生適性發展，與國家考試內涵相關系所的正規課程、進修部推廣教育學分班，均因應產業趨勢、社會需求而滾動修正課程內容，涵蓋學生未來職涯發展，當然也涵蓋公職考試科目。

王錫福指出，學校亦訂有獎勵辦法補助學生、校友取得高考或專技高考證照，鼓勵學生和校友進入政府部門服務。

考試委員姚立德表示，國家考試近年也積極推動數位轉型，希望透過數位化落實節能減碳。目前所有國考都需要筆試，改以數位介面作答，不僅符合新世代學習歷程，也使考試日期更有彈性，有利考生職涯規劃，同時考題可隨機分配、亂題亂序，防範電子舞弊。

姚立德指出，目前國家考試結果通知、及格證書、成績複查等已100%電子化，尤其近年逐步將部分筆試轉為電腦化測驗，光是112年就減少了180萬張紙本試題列印，約等於減少216株樹木砍伐。

考試院訪團參觀北科大藝文中心展出的工設系家具專班成果展。圖／北科大提供
考試院訪團參觀北科大藝文中心展出的工設系家具專班成果展。圖／北科大提供

北科大 黃榮村 職涯 考公職

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