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堅持不當砲灰 應屆一試中雙榜

聯合報／ 記者葉冠妤
謝尚芸說上榜沒有祕訣，堅持到最後，應屆考取高考及普考會計類科。圖／謝尚芸提供
謝尚芸說上榜沒有祕訣，堅持到最後，應屆考取高考及普考會計類科。圖／謝尚芸提供

彰師大會計系畢業的謝尚芸，大三就確立公務員志向，本身對會計有興趣，念起來一點都不痛苦，如願一年應屆考取高普考雙榜。她說上榜沒有祕訣，堅持到最後，才有機會。

雖是本科，但學校教的不足以應付國考，財政學是會計類科考生公認的大魔王。謝尚芸花不少時間打底基礎財政學觀念。面對範圍大、考題多元靈活的中級會計學，則透過不斷計算，盡可能讓觀念通透、熟悉題型。會審法規範圍小、很好抓考點，只要熟記法條、熟練考古題，「有背就有分」。

要求自己一次就上榜，謝尚芸設定的戰略是短時間衝刺，後期一天讀書時間十到十二小時，課餘活動全放掉。四個算科以兩天一循環複習，背科則每天都要碰，每一次都把前一天的內容拿出來，再從頭看一遍。

「讀的東西一樣，你的痛苦有人懂」，備考一年來，謝尚芸深感「戰友」的重要性，不論在知識上的論辯，或心靈上扶持，當身邊有共同目標的夥伴還在持續努力著，自己更沒有放棄的理由。

謝尚芸分享，紓壓方式是整理房間，當雜亂的房間打理乾淨，心情也變得清爽許多。提醒有志報考國考會計類科國考的考生，相對其他類科，會計錄取名額較多，但大多數報名的人都沒能讀完書，放任自己變成砲灰，「找到適合的讀書方式，堅持到最後」，努力不懈就有機會考上。

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