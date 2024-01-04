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公職最後一名上榜、被分發至離島...他曝意外現況 網嘆：運氣是真的

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公職最後一名上榜、被分發至離島...他曝意外現況 網感嘆：運氣才是真的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友日前發文表示，他雖是最後一名錄取公職，卻意外獲得適合自己的「涼缺」。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
一名網友日前發文表示，他雖是最後一名錄取公職，卻意外獲得適合自己的「涼缺」。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

不少追求工作穩定的人，會將考取公職視為目標，而因為許多職位僧多粥少，即使是最後一名錄取都相當不易。日前一名網友發文分享，因為他在公職考試中錄取最後一名，所以在選填志願時，早已做好準備，不過實際分發後，他才意外發現自己分到了「涼缺」，讓網友感嘆，「上榜名次都是假的，只有運氣是真的」。

原PO日前在Dcard上發文表示，他考的是公職行政類科，雖然當時是以最後一名身分錄取，但放榜時依然很慶幸能上岸，而因為是依名次排序分發，他填志願時便索性從離家近的開始選，把命運交給上天。

而原PO最終分發的結果是「離島」，他想這就是上天給他最好的安排，便欣然接受、報到了，工作後他還驚喜發現，該職缺的工作內容輕鬆、職場環境也很好、同事間相處融洽，至今工作好幾年了，早已習慣、甚至愛上那個小島，讓他十分感謝這個命運的安排。

對此，網友反應兩極，有網友表示離島加給再多，他也不會考慮，「離島再涼我也不會去」、「我就不適合離島，想到要看電影、要逛街、要買東西這麼不方便我就覺得很厭世」、「但如果今天是23歲剛考上，等調回本島已是多年後的事，就算加給快萬可能也不會考慮了」、「這個很看個人的，朋友在澎湖很鄉下的地方上班，無聊到快瘋掉，取包裹還要騎一段路才能取貨」。

也有網友向原PO表示恭喜，羨慕他能遇到適合自己的單位，「工作真的很看緣分，恭喜選到喜歡的單位」、「離島生活步調真的比較慢，有種愜意度假的感覺」、「本來最遠只考慮過東部，現在離島也考慮看看好了」、「離島很讚，有美景、有加給、有好同事，恭喜原Po」、「恭喜！對於分發，上榜名次都是假的，只有運氣是來真的」。

有網友也分享自己的經歷，認為運氣真的很重要，「我是增額頭， 也是到蠻爽的地方」、「我當初七個名額，也是最後一名，被分到屏東，也是涼涼，同事也超好相處有人情味」、「我也最後一名，在直轄市，但分配到的科室意外沒這麼忙，同事也超好」、「地特四個缺，我第四名，我的缺後來是最好的，準時下班」。

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