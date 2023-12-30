快訊

「曾墜機又喪妻」改當外送員故事造假？ 經查因案退役不是飛行員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

工程師勇追警察夢 念犯罪學有妙招

聯合報／ 本報記者葉冠妤
蔡曜承毅然離職，重拾過往警察夢。圖／蔡曜承提供
蔡曜承毅然離職，重拾過往警察夢。圖／蔡曜承提供

從知名科技大廠日月光離職，蔡曜承不是毫無掙扎，但對工作型態的不適應，讓他決定鼓起勇氣，重拾過往的警察夢。他目標設定一年上榜，心無旁騖，花心力整理筆記，也排除閒雜人等的指手畫腳，不讓自己受影響，最後如願上榜。

大學念資訊工程系的蔡曜承，大三、大四時曾想過考警察，但又不想離本科系太遠，硬著頭皮畢業，進到日月光擔任自動化工程師半年，發現自己充滿負能量，堅持幾個月後，毅然離職追夢，準備一般警察特考。

不想蹉跎人生、不想空窗太久，蔡曜承為此設定「一次就要考上」的目標，全心投入考試。他課前預習，力求課堂當下就聽懂，回家再複習，每一科筆記做到盡善盡美。他強調，做好筆記，後面就能省去翻課本找答案的時間，他也會反覆聽上課錄音檔，加深印象。

對大多數考生來說，犯罪學龐雜難讀，但蔡曜承反而上手。他認為犯罪學就像歷史，透過樹狀圖，梳理出脈絡與關聯性，更能幫助記憶。至於法科，必須不斷更新釋字判決，他將刑法法條全部列出出來，不定時在後面加上最新註釋。

他坦言，起初讀得很挫折，背過的東西容易忘記，不免自我質疑，兩個月後才漸入佳境。他回想，常有同學會在旁指點，易受影響，後來以老師意見為主要參考，「同學講的不一定是真的，要靠自己查證答案」。

警察 離職 日月光

延伸閱讀

科技大廠待半年…他鼓起勇氣追警察夢 設定一年目標如願上榜

90萬人入伍被迫離職 以色列3萬企業恐倒閉

科技業年後轉職其實虧大了？ 網曝：這個月離職最賺　

不滿年終僅0.8個月！餐飲業妹子崩潰離職 一票苦主共鳴：只收到1本書

相關新聞

工程師勇追警察夢 念犯罪學有妙招

從知名科技大廠日月光離職，蔡曜承不是毫無掙扎，但對工作型態的不適應，讓他決定鼓起勇氣，重拾過往的警察夢。他目標設定一年上...

科技大廠待半年…他鼓起勇氣追警察夢 設定一年目標如願上榜

從知名科技大廠日月光離職，蔡曜承不是毫無掙扎，但對工作型態的不適應，讓他決定鼓起勇氣，重拾過往的警察夢。他設定一年上榜的...

國考數位轉型 電腦化應試座位明年估破1.6萬席

考選部今天表示，民國113年起實施多項考選新措施，包含一般警察特考增訂立定跳遠項目測驗次數為2次、地方特考五等考試併入初...

強化資安 113年起高考三級新增資通安全類科

為強化資安，滿足公部門資安專業人才需要，考試院會今天通過修正公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則等案，自民國113年起...

從事會計十多年…上班族裸辭瞞著家人考高考 「配速」跑向勝利

為人生下一階段鋪路，從事會計工作十多年的林家萍想轉往公部門，裸辭報考高考會計。起初家人不支持，中途又戀情告吹，背負壓力的...

裸辭拚高考 「配速」成功致勝

為人生下一階段鋪路，從事會計工作十多年的林家萍想轉往公部門，裸辭報考高考會計。起初家人不支持，中途又戀情告吹，背負壓力的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。