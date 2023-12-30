工程師勇追警察夢 念犯罪學有妙招

從知名科技大廠日月光離職，蔡曜承不是毫無掙扎，但對工作型態的不適應，讓他決定鼓起勇氣，重拾過往的警察夢。他目標設定一年上榜，心無旁騖，花心力整理筆記，也排除閒雜人等的指手畫腳，不讓自己受影響，最後如願上榜。

大學念資訊工程系的蔡曜承，大三、大四時曾想過考警察，但又不想離本科系太遠，硬著頭皮畢業，進到日月光擔任自動化工程師半年，發現自己充滿負能量，堅持幾個月後，毅然離職追夢，準備一般警察特考。

不想蹉跎人生、不想空窗太久，蔡曜承為此設定「一次就要考上」的目標，全心投入考試。他課前預習，力求課堂當下就聽懂，回家再複習，每一科筆記做到盡善盡美。他強調，做好筆記，後面就能省去翻課本找答案的時間，他也會反覆聽上課錄音檔，加深印象。

對大多數考生來說，犯罪學龐雜難讀，但蔡曜承反而上手。他認為犯罪學就像歷史，透過樹狀圖，梳理出脈絡與關聯性，更能幫助記憶。至於法科，必須不斷更新釋字判決，他將刑法法條全部列出出來，不定時在後面加上最新註釋。

他坦言，起初讀得很挫折，背過的東西容易忘記，不免自我質疑，兩個月後才漸入佳境。他回想，常有同學會在旁指點，易受影響，後來以老師意見為主要參考，「同學講的不一定是真的，要靠自己查證答案」。