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「甄嬛」作伴 換跑道高考上榜

聯合報／ 本報記者葉冠妤
林柏勳靠著看「後宮甄嬛傳」順便複習行政法、增強作文能力，最後順利錄取高普考一般行政。 圖／林柏勳提供
林柏勳靠著看「後宮甄嬛傳」順便複習行政法、增強作文能力，最後順利錄取高普考一般行政。 圖／林柏勳提供

疫情攪亂了林柏勳的職涯規畫，卻也為他鋪了另一條更平穩的路。就讀高雄餐旅大學旅館管理系的林柏勳，畢業時遇上新冠肺炎疫情三級警戒，旅館業倒一片，畢業即失業的他，轉而報考高普考一般行政。連考兩年，壓力不在話下，林柏勳卻也能找出有用處的樂子，就是從宮鬥劇「後宮甄嬛傳」中獲得答題的啟發。

疫情海嘯重挫旅宿業，也讓林柏勳畢業後完全找不到旅館工作，最後選擇投入國考，但他坦承，第一年上課囫圇吞棗、似懂非懂，唯一做的就是努力抄板書。

第二年準備，他重頭來過，這回全職應戰，做濃縮筆記、寫考古題，寫完請老師批改校正，善用符號管理將課本重點分門別類、標記爭點。

林柏勳說，第一年讀只知道大略架構，有時會把概念搞混，第二年讀才驚覺錯誤，複習的重要性就在於此。他自認是「法科腦」，每天隨身攜帶法典，睡前也一定讀過一遍，法條自有邏輯，三段論證法作答即可。

考生生活苦悶，有時想放鬆看個電視。他笑說，自己熱愛看「後宮甄嬛傳」，一段嬪妃假孕遭禁足事件，他也能從違反行政程序的觀點來解讀，甄嬛經典語錄，更成了國考作文的素材。

「要把幹話寫得有知識涵養。」高職體系出身，林柏勳說，這輩子唯一一次認真讀書就是考高普考的這兩年，但這條路不好走，尤其須承受外界眼光，能考取高考，要給自己大大的掌聲。

疫情 高普考 新冠肺炎

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