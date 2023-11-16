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鐵飯碗人人喊打…走頭無路「屈就考公職」 頂大公務員曝辛酸

聯合新聞網／ 綜合報導
近來有不少公務員分享自身工作經歷，紛紛勸退國考生，公職不再如從前一面倒地被人推崇。情境示意圖。圖／Ingimage
近來有不少公務員分享自身工作經歷，紛紛勸退國考生，公職不再如從前一面倒地被人推崇。情境示意圖。圖／Ingimage

近來有不少公務員分享自身工作經歷，紛紛勸退國考生，公職似乎從「人人喊搶」成了「人人喊打」，不再如從前一面倒地被人推崇。日前就有一名網友發問，看到有人認為走投無路的人才會去考公職，且公職也算是蠻多人關注的話題，讓他質疑，「難道這些人都是走投無路了，才一直關注公職板」？

一名網友在Dcard以「現在很多走頭無路的都想考公職嗎？」為題發文，他指出，公職討論熱度很高，其中有些鄉民認為「走投無路的人才會去考公職」，就連說這句話的人本身情況也是如此，讓他好奇，公職真的是多數人的最後選擇嗎？

貼文一出，釣出部分公務員表示認同，「我被開除過四次…快餓死了來考公務員」、「雖然是政大，但科系爛、學的也不好，走投無路只能考行政類科，應屆上普考」、「原本在外當底層法務領35K，後來考司特事務官，月薪80K」、「別人不敢說實話但我會說，我就是在業界混不下去來考公職」、「前單位同事幾乎都頂大，現在單位則是都四中」、「建築畢業起薪真的慘不忍睹」。

另外，不少人認為，「都是名校文組說走投無路，但你們的專業技能本來就在公職，只是回來而已」、「可是我公職的朋友外面事業做更大，都用上班時間處理副業，公職薪水根本他的被動收入」、「我是沒有走投無路，但能力就只能安安穩穩一輩子領低薪吧，那不如去公部門薪水比較多」、「對於會計來說，當公務人員真的沒有比較差」、「各行各業都要有人做才能組成健全社會，且公職錄取還是有門檻的」。

也有鄉民解釋，你以為的走投無路是在業界待不下去，但實際上只是讀了業界不需要的科系、家裡有礦上班只是興趣、業界錢賺夠來養老、找地方待想考個技師，行政至少比外面穩定，「不過技術類，問就是快逃」。

公務員 政大 Dcard 薪水 考公職 高普考

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近來有不少公務員分享自身工作經歷，紛紛勸退國考生，公職似乎從「人人喊搶」成了「人人喊打」，不再如從前一面倒地被推崇。日前就有一名網友發問，看到有人認為走投無路的人才會去考公職，且公職也算是蠻多人關注的話題，讓他質疑，「難道這些人都是走投無路了，才一直關注公職板」？對此，也有公務員親自揭露當中的辛酸差異。

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