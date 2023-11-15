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護理國考門檻降 薛瑞元：反對者邏輯有問題

聯合報／ 記者沈能元賴昀岫林琮恩／台北報導
薛瑞元說，調整考試內容，希望藉提升及格率，讓想從事護理工作的人，有機會可以進入職場、充實人力。記者林俊良／攝影
薛瑞元說，調整考試內容，希望藉提升及格率，讓想從事護理工作的人，有機會可以進入職場、充實人力。記者林俊良／攝影

考選部日前降低護理師國考門檻，引發護理界不滿，擔心劣幣逐良幣，衛福部應正視問題，解決職場環境、提高待遇。衛福部長薛瑞元回應，降低護理師國考門檻，可讓更多人通過考試，「反對的人邏輯有問題」，至於其他職場環境問題，將再一一處理。

考選部日前公告修正護理師國考規則，護理專業應試科目中的基本護理學與護理行政、內外科護理學、產兒科護理學、精神科與社區衛生護理學等四大臨床科目，各占百分之二十二點五，合計百分之九十；原本占比百分之廿的基礎醫學科目，則調降為百分之十，預計明年三月卅一日施行。

「對基層護理師而言，衛福部的作法就是劣幣逐良幣。」台大醫院企業工會秘書長邱宇弘說，衛福部不調整待遇、改善職場不合理對待，一、兩年後新制國考的護理師湧入職場，就可想見衛福部與醫院院方，將以人力充足為由，削弱既有人員爭取職場待遇的聲音。

此外，降低國考難度，不僅讓民眾覺得「當護理師變簡單了」，也損及以專業為核心能力的護理人員形象，連帶影響勞資談判籌碼。

薛瑞元昨表示，過去三年的統計資料中，護理師國考項目基礎醫學平均分數為四十至五十分，即便碩士班考生，平均分數也僅五十分，未通過考試者的基礎醫學平均分數僅卅多分，因此有必要檢討考試制度。

薛瑞元解釋，將護理師國考基礎醫學占比，由原來百分之廿，調降為百分之十，是為了解決護理師流失，「反對的人邏輯有問題。」

薛瑞元表示，若要改善人力，本就須重新檢討教、考、訓、用，處理考試問題、提升考試及格率，讓想從事護理工作者不要被基礎醫學拖垮，才有機會進入職場、充實人力。

不過護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜認為，考選部調整國考占比，將基礎醫學融入護理臨床應用，就是「考用合一」，護理師更能符合臨床護理需求，理解病人生理、病理，而不是靠背書通過考試。

護理師 醫學 職場

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