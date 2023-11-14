昔頂尖學霸...公務員攀談修車師傅心態崩了 4點道破現況：比狗不如

公職「鐵飯碗」不再人人喊搶？一名網友在Dcard發文分享，自己昔日是排名PR99學霸，參加國考錄取公務員，然而最近和工人及修車師傅聊天，得知他們都比自己高薪後，再想到每天接受民眾刁難的工作環境，讓他不禁大嘆「薪水低、業務多、責任重、尊嚴賤」就是現在基層公務員的寫照。

原PO表示，前幾天和工地蓋房子的工人聊天，發現無論是做水電、木工、泥作還是板模，每個工人的月收入都比自己高；去修車則跟修車的黑手師傅攀談，得知對方的薪水是自己的兩倍，就連開遊覽車的司機都賺得比自己多，讓他坦言「真的覺得相對剝奪感很重」。

回顧求學時期，原PO國中、高中都讀第一志願、排名PR99，自嘆「真的選錯組別」，眼見同班同學有的已經在美國矽谷，或進台積電年收入260萬元，只有自己在領垃圾薪資，還要承擔高責任，無奈直呼「公務員毫無尊嚴」。

原PO控訴，每天上班都得面對各種無理取鬧的刁民，跟民眾解釋法律就是這樣規定，沒辦法改變、只能依法行政，還是會被罵成狗，「不，連狗都不如，狗還會被人拍拍、賞兩根肉骨頭」。另外，原PO指出，公務員背責任也很可怕，若犯職務相關的刑法，刑罰會判得比一般人更重，加重最多至二分之一。

貼文一出，網友們也紛紛留言表示，「以前我同單位的後輩公務員，現在真的跟狗一樣，被長官臭罵威脅，還得下跪爬行陳情」、「PR99進公職有點浪費，我PR69都進得來了，本來就沒很認真讀書，能撿到這個工作覺得還行」、「盡忠職守當死忠仔，最後下場做到死，政府心裡很清楚誰是最軟的一塊，壓榨基層公務員絕對不會手軟的」、「真心建議辭職，台灣環境沒那麼差，同樣努力十年，公職會越來越慘，民間打拚通常會越來越好」、「畢業後直接進公職…超級後悔」。

但也有網友不認同，認為原PO說法不公平，「不能這樣比，他們的薪水是勞力換來的，就算跟同為公職薪水比較高的警察比，他們付出的高工時與危險性也跟一般公職差很多，真正能比的是『工作性質或環境相近，但薪資待遇比公職好很多』的人」、「你吹著冷氣，但工人們頂著大太陽；你薪水很透明，但工人們薪資不固定；你在辦公室受傷風險低，但工人們在鷹架上工作的風險你能想像嗎？」、「你這麼在意薪水，考前為什麼沒做功課」。