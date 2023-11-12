護理國考降門檻 薛瑞元：希望充實人力
考選部9日公告，降低護理國考門檻，針對難度較高的科目「基礎醫學」，將比重由原來20%調降為10%，引起護理界不滿。衛福部長薛瑞元今天說，目的在充實及改善人力不足問題。
針對考選部依選專三字第1123301852號公告，降低護理國考門檻，薛瑞元出席醫師公會全聯會第76屆醫師節慶祝大會，會前接受媒體聯訪時回應，護理界不斷提出須改善人力不足問題，希望以提升國考通過率，充實護理人力。
面對國考新制，台大醫院企業工會昨天深夜發表聲明3點聲明。第1點指出國考門檻調整，僅在今年10月16日舉行過1場學專諮詢會議，會議中並無邀請基層團體出席，考選部短短1個月內便火速公告。醫事人員國考門檻高低及員額多寡變動，絕不單純是「調整考試制度」，是涉及病人安全。
第2點是台灣護理人力缺的從來不是執照數，而是留得住人的職場環境。護理師執業率持續低迷、空缺率創下歷年新高，衛福部將壓力轉嫁給全台各校護理系所及國考主管機關，盼從前端擴大人員供給，但如今6成執業率意味著幾乎每2名護生便有1名選擇離開臨床。
第3點是捍衛護理勞動尊嚴，莫因草率政策得不償失。台大醫院企業工會指出，長年以來，護理師在醫療體系付出與收入往往不成比例，高壓職場環境外界難以想像，近期政府到民間陸續提出加薪補人等措施提高留任誘因，改善護理職場環境及捍衛勞動尊嚴上，可視作微小卻相當重要的改變契機。
台大醫院企業工會認為，衛福部及考選部未經妥善溝通，這項政策未見完整說明及相應配套措施，突然公告降低國考門檻，嚴重打擊基層士氣，呼籲立即暫緩降低護理師國考門檻草率政策，督促醫院雇主改善職場環境應對人力困境，若有調整國考需求，應徵集基層意見重新評估。
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