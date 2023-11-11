用自己的話作答 一年高普雙榜全上

彰師大輔諮系畢業的林柏樺，沒修教育學程，也不打算進到諮商領域就業，大三下開始準備公職考試，一年就錄取高普人事行政雙榜，更拿下高考榜眼。她說，凡事不用盡信書，答題要走自己的路，用自己的觀點跟方式論述。

林柏樺選擇有考心理學的人事行政。由於從未接觸過行政法，一個個章節循序漸進，慢慢建立起知識架構。她說，行政學要看出題目在問什麼，必須懂得冷靜識破，再從腦海中的答案庫找出答案。

林柏樺說，喜歡到書局翻閱各式各樣參考書，吸收不同觀點，因為如果單看一本厚厚教科書，茫茫知識海，反而不知如何從中擷取答題養分，因此大多數的專業科目，自己都有做筆記，備考後期也都以念筆記為主、課本為輔。

由於一心想先把書念完，再開始寫歷屆試題，林柏樺事後回想，考前三個月才把注意力放在歷屆考古題上，時間不夠充裕，提醒考生可儘早練習寫考古題。林柏樺最後一年大學生涯，將玩樂減到最低，一整天坐在書桌前讀書，一念就十小時起跳。但當倦怠上身，還是會出門走走，玩回來後反而更認真。

一年就能高普雙榜，她認為，申論題要懂得用自己的話作答，抄課本意義不大，所以練寫考古題時一定不要看課本，才對得起自己良心，就算練習時拿到低分也沒關係，再檢討、精進就好。她分享，備考過程時常懷疑自己能不能上榜，要把這些情緒化為助力，與其擔心還看不出結果的事，不如趕緊好好念書。