末代地特五等報考人數曝 六都「這1市」墊底網驚：哪裡出問題？
鑒於地方特考五等考試與初等考試性質、日程相近，重複報名與錄取情形偏高，常致地方特考提缺機關未獲分配錄取人員，113年起，相關職缺均提列至初等考試取才，也意味著地特五等考試走入歷史，最後一次考試將於12月9日登場。
考選部日前公布112年度地特五等考試各縣市報考情形，引起關注。Dcard上一篇「為何大家都不愛桃園？」的文章提到，同樣是4個缺額，台南市有824人報名、偏鄉的花東區也有383人報考，但同為六都、總人口高達220多萬人的桃園市，卻只有194人報名參與，僅高於非六都竹苗區的157人。
細看六都數據，包括台北市、新北市、台中市、高雄市，分別開出60、23、11、3名缺額，並有2651、969、1688、559人報考。該網友指出，相較之下，僅開出3個缺額的高雄市及彰投區，仍有559人、277人搶考，就連只開2個缺額的基宜區也有212人報名，讓她好奇桃園「究竟是哪裡出了問題？」
貼文一出，網友們紛紛抱怨，「因為桃園都放不到颱風假」、「新北、桃園最恐怖，大家都知道」、「桃園的桃是逃跑的逃，塊陶啊」、「桃園很累欸，不輕鬆」、「業務量全台灣數一數二高的」；不過，有人駁斥累不累、忙不忙，還是要看單位，「說真的看單位，我進到人人怕的局，桃園市府某局，單位氣氛很好、不常加班」。
部分網友則認為，由於鄰近北市，許多人可能會因此選擇往台北市報考，加上現在有交通月票更具吸引力，「北北基桃月票1200影響多少有差」、「五等那薪水又沒很高，桃園民間工作不少都跟五等差不多、甚至還贏，報名人數當然不會那麼多。再來，台北名額那麼多，大多數考生都怕只有幾個名額無法錄取，所以跑去台北不是很正常嗎？」
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