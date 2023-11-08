公職地獄！ 她列5大壓力奉勸考生要三思 苦主哀：連上12天班

嚮往穩定的工作，考上公職是不少人努力的目標，但有網友卻說「公職是條不歸路」，勸所有的考生務必三思。一名公務員於Dcard上分享公職生活的5大壓力，包括超長工時、民意代表人前人後2個樣、只想自己的民眾、長官價值觀很重要以及隨時應變新聞事件，她說當年考上的興奮心情早已盪然無存，只剩活在血汗地獄的感受，還有立刻離職的激動。

一、超長工時沒得申訴

不是每個機關都能朝九晚五，曾經一天上班15小時，一半拿去付坐計程車的錢，還不能檢舉慣老闆，「因為公務員根本不適用勞基法呀！」此外，每天都有開不完的會，無限輪迴浪費時間，有時候甚至是外部會議，5點才能回辦公室處理事情。

二、民代嘴臉前後不一

以前看到他們在拜票時腰彎的很低，很謙讓，形象很好，所以把票投給他，當公務員後常常被議員叫去辦公室罵，中午要資料要下班前給也是有的，好像當大家都沒有其他公務要處理，資料不用整理，公文送出去就可以一秒蓋章，給不出來就被威脅刪預算。

三、只想自己的民眾

公務員面對民眾陳情有些涉違法或公平性，卻得遭受民意代表或高層給的壓力，偶爾與自己內心衝突，或因為擔心沒辦法達到上層的要求而失眠，真的很痛苦。

四、長官價值觀

有能力想做事的通常都會先被冷凍，因為不會順服民代無理要求，有可能跟上層長官辯駁，會職場霸凌或讓部署背黑鍋的長官，通常容易一路高升。

五、隨時應變新聞事件

地方政府或基層公務員最慘，假日遇到突發事件要馬上給回應，長官line一敲，都要馬上處理，與民眾生命安全有關的，立即處理責無旁貸，但假日常處理雞毛蒜皮小事，久了誰不心累？

原po補充表示，雖然以上列舉不是每個機關皆如此，但超時工作到10、11點、沒有尊嚴的被辱罵、事情處理不完…這是公務生活的日常，還有很多瞎事，現在的公職環境，其實不算友善，當自己越認真越努力做事反而被罵的更兇，就真的覺得不如歸去了。

工時12小時起跳

底下不少公職網友心有戚戚焉，「真的很累，在公職學到的技能沒一項能在業界生存的」、「刁民真的越來越多了」、「議員立委有不少真的是那個樣子，把公務人員當部下一樣頤指氣使」、「我每天幾乎都是12小時起跳」、「議會質詢這陣子真的常常看到燈火通明。」

不過也有人鼓勵說「領多少錢做多少事」、「努力推掉無意義的工作，放大自己工作的重要性」，還有人指出，「鄉下的戶政會相對好一點，我家這邊的戶政都一到五點就馬上下班」、「我朋友在國營上班，錢多事少，他說說常常不知道要幹嘛，也不用面對民眾」，甚至有人認為難道私人企業就沒這些問題？