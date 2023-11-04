一年拚完十年考古題 奪高考狀元

中興大學植物病理學系畢業的周經智，不走實驗、研發這條路，畢業後準備起高普考農業行政，他不放棄弱科，耐著性子跟挫折，克服行政法、統計學難關，一年就高中高考狀元。

大學就知道自己不喜歡待實驗室，周經智選擇走公務體系，畢業後開始準備國考。不過行政法的法律用詞跟邏輯，起初對周經智來說猶如天書一般，花了近半年時間摸索、請教法律系朋友，才漸入佳境。

除了行政法，統計學也差點難倒他。周經智的數學本來就不好，偏偏統計學需要用到微積分運算，但他連基礎微積分都不會，除了看補習班課程影片、上網找解答、到處問人，甚至連高中補習班老師都問了，但他認為，統計學是投資報酬率最高的一科，只要多多練習題目，就一定有收穫。

農業經濟學則需要多練習圖型、推導公式，周經智建議，除了關注農業時事，基本理論跟圖型都要會，且農經跟農產運銷這一科重疊多，理論搭配實務辯證發揮，一起準備效果加乘。農業發展政策範圍廣，卻最有趣，可常瀏覽農業部官網、農業決策資訊平台、農業學者文章。

對寫申論感到緊張，周經智特地找了近十年的考古題，不只高普考，連地特考題也寫，他認為很有參考價值。周經智也建議，當壓力找上門，就做點喜歡的事，適時分散注意力，這場國考馬拉松只有堅持往前，才能抵達終點。