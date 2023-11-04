聽新聞
test
0:00 / 0:00

一年拚完十年考古題 奪高考狀元

聯合報／ 本報記者葉冠妤
周經智準備一年，高中農業行政高考狀元。圖／周經智提供
周經智準備一年，高中農業行政高考狀元。圖／周經智提供

中興大學植物病理學系畢業的周經智，不走實驗、研發這條路，畢業後準備起高普考農業行政，他不放棄弱科，耐著性子跟挫折，克服行政法、統計學難關，一年就高中高考狀元。

大學就知道自己不喜歡待實驗室，周經智選擇走公務體系，畢業後開始準備國考。不過行政法的法律用詞跟邏輯，起初對周經智來說猶如天書一般，花了近半年時間摸索、請教法律系朋友，才漸入佳境。

除了行政法，統計學也差點難倒他。周經智的數學本來就不好，偏偏統計學需要用到微積分運算，但他連基礎微積分都不會，除了看補習班課程影片、上網找解答、到處問人，甚至連高中補習班老師都問了，但他認為，統計學是投資報酬率最高的一科，只要多多練習題目，就一定有收穫。

農業經濟學則需要多練習圖型、推導公式，周經智建議，除了關注農業時事，基本理論跟圖型都要會，且農經跟農產運銷這一科重疊多，理論搭配實務辯證發揮，一起準備效果加乘。農業發展政策範圍廣，卻最有趣，可常瀏覽農業部官網、農業決策資訊平台、農業學者文章。

對寫申論感到緊張，周經智特地找了近十年的考古題，不只高普考，連地特考題也寫，他認為很有參考價值。周經智也建議，當壓力找上門，就做點喜歡的事，適時分散注意力，這場國考馬拉松只有堅持往前，才能抵達終點。 

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

補習 高普考

延伸閱讀

耐著性子克服弱科 1年奪下農業行政高考狀元

補習班稱英檢證書「最好的母親節禮物」 網酸：快幫媽媽報名

台中大學師襲胸、強吻女研究生 二審認罪獲輕判免關

遭狼師摸下體猥褻182次 他高中作業曝兒時痛苦回憶

相關新聞

一年拚完十年考古題 奪高考狀元

中興大學植物病理學系畢業的周經智，不走實驗、研發這條路，畢業後準備起高普考農業行政，他不放棄弱科，耐著性子跟挫折，克服行...

耐著性子克服弱科 1年奪下農業行政高考狀元

中興大學植物病理學系的周經智，畢業後準備起高普考農業行政，他不放棄弱科，耐著性子面對挫折，克服行政法、統計學難關，一年就...

鐵飯碗真的好？她揭「最卑微公職」血汗內幕 哀嘆這輩子最後悔選擇

如果不想面對私人企業的高壓與競爭環境，或是想擁有穩定的生活，許多民眾第一個念頭就是考取公職。不過，一名...

狂練歷屆試題 警專考4次上榜

第四年才考上警專的劉柏辰，一路走來看輕、奚落不少，但也有幸遇到給予溫暖支持的親友。對他來說，唯有不放手，夢想才能到手，今...

碩畢才想考國營「浪費光陰」？ 過來人曝1心態：前台積員工都不後悔

鐵飯碗人人喊搶，國營事業工作單純、獎金制度佳，近來成泛公職考生新寵。一名女網友以題「讀完碩士後，才想考國營」發文分享...

怕被當笨蛋...公務員驚同事一堆頂大碩畢 網點1關鍵：說明他們為何留下

初到新職場心中難免會有一些擔憂。一名新進公務員在Dcard發文分享，日前第一天到職，科長帶著自己到各科室認識人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。