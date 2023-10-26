怕被當笨蛋...公務員驚同事一堆頂大碩畢 網點1關鍵：說明他們為何留下
初到新職場心中難免會有一些擔憂。一名新進公務員在Dcard發文分享，日前第一天到職，科長帶著自己到各科室認識人，沒想到遇到一堆同事是台、清、交碩士畢業、PhD（博士學位），不然就是擁有多證照的技師，讓畢業於私立大學的他直呼「同事的學歷太高了」。
原PO表示，儘管大家學歷都很高，但人都很好，聽到自己是私立學士畢業，也都是笑笑地說「不錯啊」，卻也讓他擔心「會不會被同事當成笨蛋啊？」，並認為高考學士學歷已不夠用，萌生讀在職碩士班的念頭。不過談到隸屬機關環境，原PO則是相當滿意，辦公室可以5點準時熄燈，正如網路風評所聞沒有加班文化。
貼文一出，不少過來人分享自己所處的職場氛圍，「我們單位碩畢是門檻，主管有博士學位，大家根本不會在意這個…我們只想準時下班」、「學歷好不好看其實無所謂，重點在於做事能力和待人接物的態度」、「對於新進同仁，我們只在意他會不會推公文，和會不會在別人背後捅刀」；部分網友則羨慕原PO不用加班，直言這也是為何高學歷同事願意留下的理由，「你的最後2段，就說明這些高學歷同事為何願意留下來了」、「沒有加班文化，這點就先贏80%」、「這什麼神仙機關」。
網友們也鼓勵原PO不用想太多，「學歷只能當求職有一定實力的代表，但是你能考第10名，就代表跟你同事一樣實力了啦」、「私立大學出身卻能跟台、清在同一個地方上班，難道不是很了不起的事嗎？」、「我是覺得不用想太多，如果真的有人單純看學歷而把同事當成笨蛋，如此幼稚的行為，那有問題的是他不是你」、「其實沒人在乎，真的。都考上了，問是哪個學校也只是問問」。
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