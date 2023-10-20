不當護理師改當警察 考3年轉念「佛系」上榜

不當護理師，改行當警察。陳嘉倩從耕莘護理科畢業後，沒有投入護理領域，而是全職準備一般警察特考，備考的第3年，她為調劑身心，當起了居家照顧服務員，備受個案疼愛，還會為她加油打氣。陳嘉倩說，考到第3年心態、作息轉變很多，「佛系」讀書，專攻弱點，走出自己的步調，心胸開闊，才能上榜。

臨床實習時看盡護理工作箇中辛酸，又因為爸爸是警察，促使陳嘉倩考慮轉行，「反正護理師、警察都要輪大夜」，對陳嘉倩說，把護理執照考起來，往後重返護理領域也不難，不如就先報考一般警察特考，取得另一個職涯選項。

她坦言，第一次接觸刑法、警察法規、犯罪學，要背的法條、理論多到她腦袋亂糟糟，光補習班課程就上不完，更遑論複習，第1年備考又遭逢疫情，可說是在混亂中度過。第2年，陳嘉倩調整腳步，最後仍差一分落榜，相較於其他人可能會糾結那1分之差，她卻意外寬心，「就差一個考運了，明年一定上！」

前面全職準備2年，陳嘉倩不想再整天坐在案前，第3年她重拾老本行，當起居服員，周一到周六半天班，其餘時間讀書、上課，上班成了她的身心調劑，服務的個案甚至會為她加油打氣，提醒她得空就多看書。

已經很清楚自己弱點在哪的陳嘉倩，「該讀什麼、該怎麼下手，每次看都越學越好」像警察法規，有時候申論抓不到論點，她認知到光背法條無法深入論述，翻課本、法典不夠用，所以會多翻解題書，參考各家觀點、刺激思考，也會多看刑法的相關判例。犯罪學則是她相對得心應手的一科，串起理論脈絡，把犯罪學當故事書讀。