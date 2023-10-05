誤人一生？長輩對公職執念毀他大學夢 同行警心寒：同學已年薪百萬

公職「鐵飯碗」形象深植人心，對不少長輩而言，公務員往往是求職的第一首選。一名網友在Dcard發文分享，回顧過去高中面對校系的選擇時，在家長壓力的驅使下，最後選擇就讀警專，不過就在10年後，自己卻對公職幻想破滅，直呼「長輩對公務員的執念有時候會誤一生」。

原PO表示，台灣老一輩的人對公職不外充滿著羨慕、福利好、待遇好的觀念，尤其越往南狀況越嚴重，幾乎台中以南的家長都會有很嚴重的公務員迷思，總是覺得公職飯很香、待遇福利好，心中的職業排行永遠是第一醫生、第二公務員，即便是工程師、律師，他們都還會問「失業怎麼辦？」

「基本上中南部的中產階級都還是覺得公務員很香，進而出現各種美化公職的事」，原PO直言，但現在公職福利待遇差、事情越來越難做，民眾也越來越刁，也讓他領悟到從事公職前，應該評估自己適不適合，不然人生會很不快樂。

原PO舉自身經驗為例，曾經自己成績有達三師的水準，10年後回頭看，「被耽誤的大學夢」已成人生中的最大遺憾。文末，他也鼓勵大家，人生畢竟是自己的，只要想做的事與結果自己能承擔，就不用在意別人期許你成為怎樣的人。

貼文一出，引來正反討論聲浪。部分同行有共鳴指出，「近期深有同感，不知道之前為什麼要這麼努力，努力還是比不過有背景的人」、「公職爛到爆了好嗎，我超後悔沒去讀大學，學測指考比我差的同學都已經年薪200萬以上了，我們還要靠一堆加給、考績、加班費才能碰到100萬，訓練兩年早就回不去當初讀書的狀態，更何況國家栽培你也不能離開，要賠錢」。

不過，也有網友不認同原PO，認為公職追求的是「穩定」而非高薪，若心中仍有夢想，現在實踐也不晚，「有去過業界幾年，就會發現公職真的爽。錢確實不多，但就是一個穩，並且有時間享受生活」、「看過疫情期間一堆中年失業的人，都會慶幸當初選擇公職的自己」、「公務員就餓不死，但跟有錢沾不上邊，一生安逸那種...也許這樣對許多人已經遙不可及」、「你要不要看一下104中南部薪資，是不是沒見過世面」。