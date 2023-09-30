生活即考題 里幹事變高考榜首
從台大政治系畢業近廿年，李建誠原本與朋友創業做有機農業產銷，卻因疫情收攤。中年轉業的他，為求穩定，報考高普考一般民政，去年準備四個月考上普考，分發到區公所擔任里幹事，今年一邊工作一邊備考，雖然蠟燭多頭燒，但工作跟考試內容有關，讀起來分外有心得，花半年就拿下高考榜首、普考榜眼。
自我檢討去年在普考申論題拿太低分，今年迎戰以申論題型為主的高考，李建誠先精準修正方向。他說，寫申論題須以學說理論作為立論基礎，言之有「理」才能博得閱卷老師青睞，因此他花許多時間練筆。
李建誠說，行政法內容龐雜，很多實務見解、函式判例，透過考古題找重點，行政學一樣從考題下手，近年愛考文官責任倫理，可多著墨練習。
李建誠說，國考考題愈來愈靈活，光死背課本無法應付，要懂得善用網路資源搜尋，自己時常點閱期刊、論壇、判例，還會看台大的開放課程等，只要跟民政考科有關的，有空就多看。
通勤上班的他，一天就花掉三小時車程，李建誠利用往返、午休時間聽補習班函授課程，用聽的記住「關鍵字」，空檔時再把關鍵字抄下來做成筆記。上班時要處理里民疑難雜症，下班還要育兒，等孩子入睡再讀書，但他反而認為，這樣精實的生活，能切換心情，比全職備考來得有趣。
面對考試，李建誠建議要保持身心穩定，有節奏、有步驟才能堅持到最後。另外，他也建議，可先當公家機關約聘、職代，體驗公務員日常，「確定想當公務員，再考試。」
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