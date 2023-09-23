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把握理化2科 半年考上警專

聯合報／ 記者葉冠妤
黃崇宇準備不到半年就上榜，自認關鍵在於當下做什麼就認真做。圖／黃崇宇提供
黃崇宇準備不到半年就上榜，自認關鍵在於當下做什麼就認真做。圖／黃崇宇提供

美和高中畢業的黃崇宇，為減輕家裡經濟負擔，高三學測考完轉而報考警專甲組，過往物理、化學成績都後段班的他，不到半年就衝上全班前五名，成功考取警專，他建議「不要假裝努力，念書就認真念，玩就認真玩」。

過去下課鈴響，就衝出教室打球的黃崇宇，打從決定考警專的那一刻起就收起玩心，看著班上也有同學考警專，他心想「絕不能輸」！

剩不到半年時間，他最不拿手的英文難在短時間提升實力，只能盡量加強，每天背卅個單字、多寫歷屆試題，數學則是有基礎即可。

相較英文、數學只求基本分，黃崇宇在加權計分的物理與化學就下盡苦功，書包永遠帶著物理、化學課本，在學校追著老師問問題，同學在玩的時候，他都在認真寫題目，回家也會自行複習，反覆寫歷屆試題，寫到滾瓜爛熟。

黃崇宇自認策略奏效，原本在班上的物理、化學成績都是倒數的他，最後拚到全班前五名高分。他說，自然科其實很好「念起來」，只要觀念通透、公式熟稔，就沒那麼難。

原先預想要備考兩年，沒想到第一年就上榜，黃崇宇說，有些同學念書時間看起來很長，但沒有真正念進去，他則是把握當下，全心全意備考，也會放鬆玩手機，考試時更抱持平常心。

數學 學測

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