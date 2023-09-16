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不想再開刀 體育生拚上警專

聯合報／ 記者葉冠妤
林佳欣放棄選手生涯，報考警專應屆上榜。圖／林佳欣提供
林佳欣放棄選手生涯，報考警專應屆上榜。圖／林佳欣提供

高雄中學體育班的林佳欣，膝蓋三度受傷開刀，高二忍痛放棄羽球選手生涯，換跑道從警，憑著不放棄的毅力，應屆以女生第七名考進警專。

練羽球練到膝蓋受傷，林佳欣在國中曾開過兩次刀，沒想到高二又復發，家人勸她別再練球了，雖然不甘心，幾經掙扎後，忍痛放棄選手生涯，把目標改成考警專。

從球場轉到備考，不變的是林佳欣拚命三郎的精神，她從加權計分的國文、英文科進攻，狂背英文單字，國文則是讀熟古文，再拚命寫歷屆試題。

林佳欣表示，警專數學雖然比學測簡單，但警專題目多，必須拚速度，遇到不會的題目，直接跳下一題。史地因兩科合併，不會考太細，歷史背大方向、重要事件即可，地理就把補習班提到的重點記熟。

林佳欣認為，讀書比練球累得多，「練球沒有過渡期，但讀書有撞牆期」，曾閃過可能失敗的壞念頭，但對林佳欣來說，練球很喘時也想過放棄，還是要繼續跑，讀得再累也要繼續讀。也因為不想再開刀、花爸媽的錢，只要想起這件事，她就會趕緊讀書，想考上警察，擁有穩定收入，「關鍵是毅力，不能放棄！」

英文科 女生

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