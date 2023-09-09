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靠寫題找弱點 兄妹警專同上榜
爸爸當警察，林晏孜與哥哥跟隨腳步，同期考進警專。理科腦的她，為了搶救國文，請來家教老師上課。準備一年，高中畢業就錄取警專甲組，林晏孜說，多做題目，很快就能找出弱點，對症下藥。
林晏孜的哥哥第一年考警專敗在國文，前車之鑑，讓她不敢大意，高三請來家教，一對一講解。她建議，古文一定要讀熟，當掌握文章脈絡，字詞解釋就不會太難。
由於常搞混物理公式，林晏孜額外花心思準備物理，她說，挑哪個挑單元念起都不是，最速成的方式就是從做題目下手，從寫題揪出弱點，再鑽研特定單元，化學也是同等道理。
至於數學科，林晏孜相對駕輕就熟。她指出，警專數學很少出冷僻難題，只要掌握好基礎題，融會貫通，遇到類似題型就能舉一反三。林晏孜的英文也不錯，以字根字尾來背單字，遇到新單字時較能拆解、聯想。
「上課時把東西聽進去很重要！」林晏孜自認上課認真聽講，平常補習完回家就放鬆休息，大多利用周末讀書；但她也說，偶爾以為聽懂了，做題目才發現觀念模糊，所以一定要練習考古題，檢視自己的理解度。
林晏孜原本打算今年試水溫，在台中就讀大學的哥哥則「陪考」，兩人一起上榜，全家都很開心。
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