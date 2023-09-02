體育生變「認真魔人」 應屆考上警專
雖然身在體育班，但鄒左峻元認為，體育無法當吃飯工具，反觀警察收入穩定，所以高二下學期決定報考警專。打從設定目標後，他從愛玩樂的學生，變成一有時間就讀書的認真魔人，面對挑戰，唯一心法是「不要多想」，做就對了，讓他應屆就上榜。
自從開始準備警專，鄒左峻元學習態度一八○度大轉變，不僅下課默默在座位上狂背單字，甚至還會拜託老師在午休時間提供空教室，讓他可以在安靜的環境讀書。
鄒左竣元說，自己數學最爛，補習班老師猜題命中率很高，對他幫助很大。由於高職的英文單字量跟普通高中差很多，鄒左竣元說，到考前都覺得還有很多單字、文法片語沒背完，但他就是一樣不多想，心態整理好，按照自己節奏發揮。國文則建議，古文十五篇一定要讀透。
過去花非常多心力在練田徑，鄒左竣元的意志力跟耐力都被磨了出來，經驗告訴他「想要贏得比賽，就要發揮出來」，考警專也是一樣的道理。
鄒左竣元說，備考這一年，就像跑步一樣，他拚命往前，一抓緊時間就讀書。
「讀就對了、寫就對了，有問題就問，有時間就多看書！」他說，壓力偶爾來襲，身邊同學也會酸言酸語，唯一應對方式就是不要多想，「想愈多，壞的結果愈會發生」。
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