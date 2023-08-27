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北市考取技術士證照將有獎勵 甲級1萬、乙級5千

中央社／ 台北27日電

鼓勵勞工提升技能，台北市最慢明年開始分別獎勵考取甲、乙級技術士證照的市民1萬元及5000元，另外參與勞動部或勞動局舉辦的技能競賽前3名，也會獲得最高10萬元獎勵。

台北市勞工權益基金截至今年餘額7億多元，原主要用途為補助勞工因勞資爭議案件所需的訴訟費，6月底時經議會三讀通過擴大訴訟補助範圍，並將其他與勞工權益相關費用納入用途。

台北市勞動局因此預告制定「台北市促進勞工職業技能補助辦法」，若市民或居留4個月以上的新住民勞工，取得甲、乙級技術士證照或參與技能競賽且獲得前3名，將給予獎勵。

根據草案內容，取得勞動部核發的甲級技術士證照者可拿到新台幣1萬元，乙級則有5000元，若是單一級技術士證照也會依勞動部認定的等級獎勵。

技能競賽則分為2種，若獲勞動部推派參加國際性競賽，第1名可得10萬元、第2名5萬元、第3名2萬元；若是勞動部主辦的全國競賽或勞動局主辦的公開競賽，第1名可得2萬元、第2名1萬元、第3名5000元。

台北市職能發展學院主任高俊儀向中央社記者表示，這項補助希望鼓勵勞工培養並提升技能，並吸引學生投入技術領域深造，也是對持續進修的勞工給予肯定，最遲明年1月1日上路，初步預計每年會補助160萬元。

申請獎勵須附戶籍謄本或居留證影本、得獎證明或技術士證照影本等文件，在獲獎日起或技術士證照生效日起3個月內向職能學院提出申請。

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