狂練考古題 體育班學生2年登警專榜首
因為不想當體育老師，也不想往職業選手發展，加上家人極力勸說，讓黃湘婷決定報考警察。不過像大多數的體育班學生一樣，黃湘婷就讀雄中三年時光，心思全放在練田徑，學科成績不大好，第一次考警專，差了四十幾分上榜，畢業後她全心重考，一舉躍升警專乙組全國狀元。
「這次是英文救了我！」英文加權之後總分一五○分，黃湘婷今年考一三二分。她說，沒什麼祕訣，就是把考古題、補習班講義出現過的單字、片語盡量背一背，單字多背，命中率就高。
黃湘婷說，數學只求低空飛過，專攻常考的簡單基礎題。至於國文、史地，前者讀文言文、國學常識，後者同樣透過練習考古題掌握重點。她強調，做考古題，可以看出考試趨勢，近十年的歷屆試題，她都各刷過四到五遍。
相較於第一年備考時，重心還是擺在練田徑，黃湘婷第二年心無旁騖，雖已不在田徑場上，但練跑的意志力與耐力不變，日復一日、按表操課，近一年不曾停下念書的腳步，「一天沒讀書，就會覺得很怪」。
黃湘婷不諱言，讀書生活苦悶，偶爾忍不住嘆氣、發呆，壓力大時就玩個手機、吃頓好料。她提醒「要有效讀書，不要邊玩邊讀！」堅持下去，付出的時間跟精力都會值得。
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