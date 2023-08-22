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徐宜君陞任文化部常務次長 文化部高階職務年輕化

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
新任文化部常務次長由現任影視及流行音樂產業局長徐宜君陞任。圖／文化部提供
新任文化部常務次長由現任影視及流行音樂產業局長徐宜君陞任。圖／文化部提供

文化部今（22）日宣布，原任常務次長李連權調任行政院顧問，所遺職缺由現任影視及流行音樂產業局長徐宜君陞任；原任影視及流行音樂發展司長曾金滿陞任總統府公共事務室副主任，職缺由現任藝術發展司副司長吳宜璇陞任；人文及出版司長陳瑩芳請調參事，將由文化部蒙藏文化中心副主任楊婷媜陞任。

文化部長史哲特別感謝李連權在擔任常務次長期間，協助文化部各項業務穩定進行，且積極爭取並開創如時裝週、文化科技、地方創生等計畫發展。

史哲表示，新接任的3位主管皆是由文化部內優秀文官陞任，3人公務生涯皆一路從文建會或新聞局基層做起，不僅穩健升職且分別在各業務單位間歷練，具備完整文化部各業務核心知能。其中新任常務次長徐宜君及影視司長吳宜璇分別為5、6年級後段班生，亦符合高階職務年輕化趨勢。相信文化部在3位新任主管帶領下，在各業務層面定能無縫接軌，再展新氣象。

文化部表示，新任常務次長徐宜君，現任影視局長，歷任文建會科長、秘書、專門委員、副處長，以及文化部人文司長、文創司長、影視司長。不僅在文化行政各領域經歷完整，且因其歷任多位文建會主委及文化部長辦公室主任、秘書角色，以及擔任司長及局長任內面對各產業，皆充分顯現其擅於組織及溝通協調的最佳特質。

新任影視司長吳宜璇，現任藝發司副司長，歷任新聞局科長，以及文化部交流司及影視司科長、藝發司專門委員。在新聞局及文化部任內，主責及督導廣電與公廣業務、國影中心法人化、文化內容科技應用、藝術發展政策等，是具備政策規劃、法規研訂及影視音發展、國際交流視野的綜合性人選。

新任人文司長楊婷媜，現任蒙藏中心副主任，曾任文建會科長及一等秘書、傳藝中心組長、文化部一等文化秘書、副參事。兼具政策研擬及所屬機關實務經驗，尤其公職期間曾派駐法國、紐約、洛杉磯，具備高度國際視野。

新任影視及流行音樂發展司長由現任藝術發展司副司長吳宜璇陞任。圖／文化部提供
新任影視及流行音樂發展司長由現任藝術發展司副司長吳宜璇陞任。圖／文化部提供
新任人文及出版司長由現任蒙藏文化中心副主任楊婷媜陞任。圖／文化部提供
新任人文及出版司長由現任蒙藏文化中心副主任楊婷媜陞任。圖／文化部提供

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文化部 主任 主管

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