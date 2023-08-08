家境貧窮卻懷法律夢 54歲人母晚30年淚拚律師網看哭：好慚愧

你也有夢想嗎？一名54歲媽媽在Dcard發文分享，自己從小在鄉下生活，因為家裡窮被迫放棄懷抱已久的法律夢，如今在家人的支持下，終於在30年後一拚律師司法官考試，揭露從備考到放棄的心路歷程，感動無數網友。

原PO表示，當年還算努力考上中興法商，畢了業後雖有考律師、法官的夢想，但礙於家庭經濟因素，父母只希望自己可以趕快嫁出去，當時他們一句「查某囝仔不用做那麼複雜的工作」、「考什麼試」至今仍在腦海迴盪，因此畢業後就在家裡幫忙包香菇包，也做過工廠、打雜的工作，隨後就結婚生小孩，成為一個平凡的公務人員。

「日子平淡，但心中仍有個法律夢」，原PO回憶，下班後偶爾還去偷偷旁聽台北大學進修部的法律課，每每看到社會案件，心頭便浮起構成要件、違法性、有責性等法律名詞，旁聽過程中再次聽到也總是感慨萬千，這些東西都已在腦中留存了30年。

直到今年，在小孩、先生的鼓勵下，原PO毅然報考了今年的律師司法官考試，從去年8月開始，便過著早上上班、晚上看書的生活，慢慢購買一些書籍，更感嘆「題目怎麼那麼長」，自嘲「10幾行的，看了阿姨我眼睛都花了」。

終於到了考試當天，原PO帶著忐忑不安的心情到了考場，上午刑法卷、公法卷感覺都還不錯，就連前一天熬夜查看的專有名詞也有考出來。然而畫風一轉，下午考民法民訴卻越寫越不對勁，「跟寫以前考卷的感覺不太一樣，好像沒有溫暖有人性…」，但原PO也清楚恐怕難以挽救。

隔天對答案後她便心裡有數，總分358分，歷屆門檻卻只有一次是354分。原PO笑道，「好好笑。現在這年紀還會為了成績流眼淚」，但因為自己努力過，所以不會後悔，「晚了30年的夢雖然沒有達成，但這幾個月我真的做了一個很美好的夢」。

原PO感性指出，很多人說台灣的法律沒有進步，但在讀釋字748施行法的時候，遙想自己年輕時也曾喜歡過女生，還有以前審判偵查程序，閱卷、有票羈押、陳述意見的權利，其實都是法治慢慢進步的過程，並鼓勵將前往二試的考生繼續加油。

貼文一出，也吸引超過6千名網友按讚留言，「謝謝，看到妳的文章溫暖了我許多」、「阿姨是真的對法律有熱忱，連已經上榜的我都覺得羞愧」、「看到哭出來是正常的嗎」、「這才是真正溫暖而富有人性」、「我以為我30幾歲已經是個大人了，不料看完還是大哭，謝謝您鼓舞我」。