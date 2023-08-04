服裝設計業待10年...1招致勝關鍵 成功跨轉公務員

在服裝設計業打滾了10年，嚴菲替高速運轉的人生按下暫停鍵，原打算出國進修，卻因疫情耽擱，意外開啟了國考之路。凡事全力以赴的他，拿出在設計產業的靈活、辯證思維來寫申論題，一年半順利考取高考一般行政類科。

「還是喜歡，只是累了！」面對時尚產業瞬息萬變，10年消耗下來，讓嚴菲想稍作休息，無奈留學計畫被疫情打亂，加上家族出了眾多公務員，讓他興起嘗試國考的念頭，雖說是意料外的選擇，但做事一向投入、認真的他，準備起來絲毫不馬虎。

念書首重理解、建立架構，還必須能觸類旁通。嚴菲說，國考考題越考越靈活，而他過去在服裝設計產業的訓練，讓他善於延伸發想、舉一反三，應付起國考題型，自然相對得心應手。

但對嚴菲而言，法科邏輯思維一時難進入，透過反覆聆聽補習班課程錄音檔、看律政題材的韓劇，讓自己沈浸到法學世界;政治學乍看抽象，但其實生活即政治，看youtube、聽podcast，多元接觸新聞時事，吸納各方觀點，來練就正反合的辯證能力，他說，要把自己訓練成看到一個現象、議題，能從不同角度解讀，而不是一味被媒體輿論風向帶走，寫出來的申論題才會有層次。

備考過程，嚴菲強調心態盡量放鬆很重要，「要當成興趣在念，而不是只為了考試念書」，與其強逼自己讀8小時的書，還不如好好專注5小時，因此他從未犧牲休閒娛樂，看電影、追劇樣樣來，想釋放壓力就去做SPA、吃好料，壓力太大反而念不進去。拒絕生活只剩念書的他，一周到麥當勞打工4天，每天花5、6個小時賺錢，不過於脫離社會，還能保有收入。