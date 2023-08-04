服裝設計業待10年...1招致勝關鍵 成功跨轉公務員
在服裝設計業打滾了10年，嚴菲替高速運轉的人生按下暫停鍵，原打算出國進修，卻因疫情耽擱，意外開啟了國考之路。凡事全力以赴的他，拿出在設計產業的靈活、辯證思維來寫申論題，一年半順利考取高考一般行政類科。
「還是喜歡，只是累了！」面對時尚產業瞬息萬變，10年消耗下來，讓嚴菲想稍作休息，無奈留學計畫被疫情打亂，加上家族出了眾多公務員，讓他興起嘗試國考的念頭，雖說是意料外的選擇，但做事一向投入、認真的他，準備起來絲毫不馬虎。
念書首重理解、建立架構，還必須能觸類旁通。嚴菲說，國考考題越考越靈活，而他過去在服裝設計產業的訓練，讓他善於延伸發想、舉一反三，應付起國考題型，自然相對得心應手。
但對嚴菲而言，法科邏輯思維一時難進入，透過反覆聆聽補習班課程錄音檔、看律政題材的韓劇，讓自己沈浸到法學世界;政治學乍看抽象，但其實生活即政治，看youtube、聽podcast，多元接觸新聞時事，吸納各方觀點，來練就正反合的辯證能力，他說，要把自己訓練成看到一個現象、議題，能從不同角度解讀，而不是一味被媒體輿論風向帶走，寫出來的申論題才會有層次。
備考過程，嚴菲強調心態盡量放鬆很重要，「要當成興趣在念，而不是只為了考試念書」，與其強逼自己讀8小時的書，還不如好好專注5小時，因此他從未犧牲休閒娛樂，看電影、追劇樣樣來，想釋放壓力就去做SPA、吃好料，壓力太大反而念不進去。拒絕生活只剩念書的他，一周到麥當勞打工4天，每天花5、6個小時賺錢，不過於脫離社會，還能保有收入。
對於想投入高普考的考生，嚴菲建議，先想清楚是不是想當公務員再考，投擲下去的時間跟心力才會值得。
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言