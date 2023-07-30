太浪費？台大理工女學霸畢業考公職 網揭內幕：升官比火箭快

國家政策改變，不少人認為公務員福利今非昔比，恐不再是人人喊搶的「鐵飯碗」。一名PTT網友分享親戚經歷，表示自己堂姊目前任職高考公務員，然而談及她的學歷，不僅高中時期在就讀類組以前10名畢業，之後更考上台大理工科系領書卷獎，以優異成績畢業，讓他好奇「台大畢業做公務員浪費嗎？」

貼文一出，網友們紛紛表示，擁有頂大學歷的公務員其實並不少見，「台大碩士超級多，博士都有」、「我有遇過北一台大，然後當公務員」、「不會啊，選個順的路走，很台大」、「其實台大政大的很常見啊，反而奇怪私立科大考上的少見」、「EPA（環保署）裡面一堆台大畢業的，然後大部分都涼涼的沒有在做事情阿」。

另外，不少過來人指出，這類高學歷人才更易獲得升遷，「升官是真的很快唷」、「不會，這種被首長當愛將升官比火箭還快，以為平起平坐一起小基層混到老，想太多什麼好事都會被他占走，當你以為社會是金字塔，人家已經不是金字塔體制的生物」、「這在公職體系已經鋪好路了吧」、「家人清大碩進某官股公司，馬上被抓到非常核心技術的組，裡面只有台大和清華兩個幫派」、「理工組的公務員薪水也不低」。

部分網友也對原PO看法不以為然，認為相較私企，公務員環境仍較有保障，「還好吧~做自己想做的事不好嗎？」、「台灣的環境裡，可能公務員福利待遇相對好」、「公家機關也需要幾個有腦的人好嗎」、「台大畢業不工作更浪費」、「不然你要去私人企業中年被裁員嗎」、「每個人的人生規劃不同，有什麼浪費不浪費的」。