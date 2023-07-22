10年挫敗當養分 考上國小正式教師
教甄路一走走了十年，吳虹誼沒有放棄，一次次挫敗經驗，都讓自己離上榜的距離更近一步，今年她更認真搶救弱科，正視做錯的題目，終於考取北市國小正式教師。
第一次教甄失利後，吳虹誼很快考取代理教師，像大多數老師一樣，生活重心圍繞著教學，悠悠晃晃當了六年代理教師，才驚覺周遭同學、學弟妹陸續上榜，僅剩她一人還在教甄這條路上慢慢走。
此後，吳虹誼有了得失心。中文系出身的她，將備考火力集中在國文，英文則是利用暑假線上學習，至於有障礙的數學，則是把歷屆考古題全寫過一輪。
她說，過去認為整理「錯題本」是浪費時間，今年把做錯的題目、概念全寫成筆記，這才發現以前從來沒有好好搞懂題目選項的概念。
教育專業科目，吳虹誼透過心智圖延伸教育哲學概念，教育行政則緊跟最新議題，同樣把錯的題目整理成表格。她分享，北市教甄的統測不難，多做考古題就能歸納出出題方向。
今年首次進到複試的她，花一周寫教案、做教具，第二周密集上台演練。她坦言，試教當天被評審看出對高年級數學概念不熟悉，好在口試分數有拉回來。
過去吳虹誼也曾為落榜哭泣，但看著自己一年比一年進步，深信只要不放棄，總有一天榜上有名，「努力跟堅持，換到現在的甜美果實，一切都值得。」
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