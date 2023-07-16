最強爺爺！高考榜首擁多張房產證 學生神出本尊驚：藥學補教業始祖
長輩的人生經歷總是讓人好奇，一名女網友在Dcard發文分享，目前住的房間以前是爺爺住，最近整理櫃子時，翻到他昔日的名片和證照，只見上頭寫著「全國性公職高考藥師第一名」、「專技人員高考藥師第一名」，並曾於行政院衛生署服務，種種經歷讓她驚嘆「感覺有夠強」。
原PO指出，爺爺畢業於科大藥學系，考試不僅都考第一名，更曾在行政院衛生署服務，後來轉戰補教界當老師，甚至家裡還擺有爺爺的銅像。
貼文一出，隨即有眼尖網友認出原PO爺爺，也有藥學系學生曬出原PO爺爺出版的教科書表示，「他的書現在市面上還有，讀過生物藥劑」、「童老師很鬼（意即厲害）欸，藥學補教業開山始祖」。
網友們也紛紛留言討論，「不過以前藥學系分數是比現在低很多的，很容易就能考進去」、「姊妳怎麼可以亂翻爺爺的東西呢」、「以前藥師兼任密醫，看看現在開業醫多賺，以前藥師就差不多」。對此，原PO也笑回，「確實很賺，我其實還在房間翻出一堆房產證」。
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