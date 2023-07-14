跟地獄考科當好朋友！她應屆考取證照、公職社工師
靜宜大學社工系畢業的蔡汶珊，畢業後取得社工師執照後，準備短短兩個月，再考取地特三等公職社工師。面對考生普遍認為的「地獄考科」行政法，蔡汶珊不離不棄，再痛苦也每天堅持跟它當「好朋友」。
蔡汶珊原本目標擺在高普考社會行政類科，卻因一時失誤，報名沒報成功，她回憶，當時雖然很崩潰，但只能趕緊收拾好心情，面對緊接而來的社工師證照考試，順利通過證照考試後，趁著公職社工師考試改制前，再給自己一次拚搏的機會，決定報考年底的地特三等。
準備社工師證照考試時，蔡汶珊自認全力以赴，但一考完試就心態鬆懈，為了逃避年底的公職社工師考試，期間還跑到民間單位工作，對公職社工師考試始終不大有把握，只花兩個月備考。
面對最頭痛的行政法，蔡汶珊，自己在補習班面授課堂上猶如鴨子聽雷，老師講三小時的課，她課後要花六個小時讀，光是函授課程就重複看了四遍，時常陷入有看卻沒懂的挫折感，但她沒有因此放棄行政法，逼自己每天至少亂翻、亂讀十分鐘也好，「跟行政法當好朋友。」她強調，社工系出身的學生，只要大學不是太混，社工專業科目程度相去不遠，因此決勝負的戰場就在行政法。
至於社會政策與立法，蔡汶珊則是透過跟男友討論來補強觀點，她笑說，自己容易正向讚嘆政策，但男友個性理性務實，能點出政策疏漏之處，她看政策優點，男友提供批判角度，久而久之增進了她的辯證能力。
自認不愛讀書，每天只花三小時唸書卻能應屆雙榜，蔡汶珊分享，她都有確實跟上補習班進度，也會閱讀大量參考書，統整出自己的一套筆記。她也特別感謝男朋友的督促，「有人在陪我努力的感覺。」雖然備考過程迷惘，不知道要什麼，但當考試時看到題目發現都會寫，才驚覺自己的努力全派上用場。
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