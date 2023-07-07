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「裸辭」警察考公務員 一年考取地特三等、初考雙榜

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
陳冠燁裸辭警察工作，備考一年拿下地特三等、初考雙榜，順利轉職為公務員。圖/陳冠燁提供
陳冠燁裸辭警察工作，備考一年拿下地特三等、初考雙榜，順利轉職為公務員。圖/陳冠燁提供

當了3年警察的陳冠燁，因想追求其他生活，「裸辭」準備公務員考試，只花1年時間就考取地特三等、初考雙榜。他說，上榜不是終點，只能算是拿到人生及格的門票，還必須不斷努力前進。

金融管理學系畢業的陳冠燁坦言，當初考警察，是看在薪資不錯，準備一般警察特考期間，另個同學正在考高普考，「公職也不是只有當警察這條路」，彼時在他心中埋下一顆種子，警察受訓期間，陳冠燁就曾思量過，自己職涯不會只停留在這，還想再挑戰其他國考。

任職警察期間，只有在休假閒暇看點書，慢慢累積，但對工作的茫然，又遭逢失戀打擊，讓他身心俱疲，剛好給了他「裸辭」的契機。陳冠燁在111年初辭掉警察工作，開始補習，更能有系統性地讀書。由於考一般警察特考時，已奠定刑法、行政法的基礎，他選考部分考科重疊的一般民政。

陳冠燁分享，念書方式別無法門，就是多看、看懂它，能用自己的話講述一遍，他會特地比對不同解題書的解法，透過思考不同作答的路徑，加深記憶，若解法有重複之處，就是考試重點所在。

相對於刑法、民法，陳冠燁認為行政法最難，因考點廣、不好掌握，還必須時常更新考點，投資報酬率比較低，因此他策略性地將行政法目標放在相對好掌握的選擇題，不過度膠著在申論題拿分，最後考出來選擇題只錯兩題，分數沒有太低。

雖然公共政策考題也與時事有關，但陳冠燁眼中，反而認為公共政策題目都是新瓶裝舊酒，用新的時事來考舊的概念，只要找出題目要考的考點，扣緊學理回答，就不會考得太差。

從捧鐵飯碗，到沒了工作與收入，陳冠燁坦言難免心慌，他由衷感謝家人從起初反對到默默支持，身邊也有一兩個朋友願意充當垃圾桶，讓他傾倒壓力。他也建議考生，考試過程好好照顧身心，不要把上榜當作終點，應視為迎向挑戰、為生活而努力的起點。

地特三等一般民政報考資訊。
地特三等一般民政報考資訊。

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