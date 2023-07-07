今年度高普考登場 新竹考區首日到考率70.28％
2023年公務人員高等考試三級考試暨普通考試今天起至11日在全國14個考區登場，新竹考區在新竹市光武國中、新竹縣明新科大分設試場，首日整體到考率為70.28％。新竹考區典試委員何怡澄在新竹市副市長蔡麗清、考選部政務次長李隆盛等人陪同巡視試場，並感謝學校協助辦理國考，希望考生都能有理想表現。
新竹市政府人事處處長陳建宏說，今天登場的為普通考試，光武國中設有30試場，應考人數680人、到考人數488人、缺考人數192人，到考率為71.76％；明新科大設有21試場、應考人數為693人、到考人數477人、缺考人數216人，到考率為68.83％。
新竹考區辦事處主任劉玉惠及光武國中校長黃信騰、明新科技大學校長劉國偉今天也陪同何怡澄分別巡視試場，何怡澄肯定新竹考區考場秩序良好，並代表考選部致贈學校感謝狀，感謝學校協力辦理國家考試，深化中央及地方府際合作夥伴關係。
竹市府人事處指出，考選部已選定新竹縣明新科大為國家考試電腦化試場，考量該校離新豐車站不遠，也位於省道台1線上，交通尚屬便利，亦有意願協辦國家考試，基於縣市整合，今年起選擇其為試場，讓新竹縣民也有同等就近應試機會。
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